談中天記者涉共諜案 鄭麗文轟賴卯起來賣「芒果乾」

[Newtalk新聞] 《中天》記者林宸佑涉犯國家安全法等罪嫌聲押，遭橋頭地方法院裁定羈押禁見。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受專訪期間談及此事，鄭表示，此案目前資訊不明朗、尚不了解是怎麼回事，一切評論都言之過早，但總統賴清德現在卯起來賣「芒果乾（亡國感）」，透過司法的手伸向國民黨及民眾黨，還有立場不同的名嘴及新聞從業人員，此舉恐引起寒蟬效應。

鄭麗文中午接受政論直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及林宸佑涉嫌違反《國安法》，遭法院裁定羈押禁見。鄭麗文以曾被指為共諜遭《國安法》起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷為例，批評賴清德政府無時無刻將國家安全無限上綱，營造「匪諜就在你身邊」的危機氛圍，執政黨無所不用其極地胡亂打壓，恐造成嚴重寒蟬效應，破壞民主自由的遊戲規則。

鄭麗文再以新竹市長高虹安因助理費案、尚須等待三審結果為例。鄭麗文示警，所有藍白候選人都應嚴陣以對、小心應付，因為賴清德毫無政績亦無聲望，隨便所有人罵，也只能透過不當動用司法恐嚇及抓人來影響2026或是2028選舉。

「今天只能扣我帽子罵我，但是有些人是可以直接抓走。」鄭麗文表示，她相信，對於林宸佑案，《中天》也是嚴陣以待，畢竟綠營已經控制許多媒體，但國民黨不會怕，不會因此而問政自我設限、綁手綁腳，否則全黨日子都不用過了。

另就國民黨有意重啟國共論壇。鄭麗文表示，目前台灣已有兩大趨勢與前幾年不同。首先，台灣有許多不同領域的產業需要兩岸和平與交流；其二，國際社會亦同，所有人皆殷殷期盼兩岸不要兵凶戰危。她透露，目前已有許多國際媒體及智庫已與她約訪，而扭轉乾坤將兩岸兵凶轉為和平，才是台灣對國民黨代代最大的選票及支持。

鄭麗文進一步表示，兩岸交流希望是前瞻性議題，包括氣候變遷、能源問題、AI未來性發展，以及更多對話與交流合作；此外，尚有台灣急於要解套的問題，例如觀光旅遊、農產漁產品的綠色通道，許多沒有出路的產業都已來拜託國民黨，因此論壇一定要推動。

鄭麗文也提到，與中國共產黨中央委員會總書記習近平會面，原則上將在2026半年完成，下半年則將投注所有精力在選舉上。鄭強調，相關進度只要有具體結論，一定會在第一時間舉行記者會公開報告，不會秘密進行，也不可能黑箱秘密進行。

