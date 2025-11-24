談中日台現況 外交部次長：最重要是嚇阻戰爭
外交部次長吳志中在立法院備詢時討論日本首相高市早苗的「台灣有事說」及台日中關係，強調嚇阻戰爭的重要性。然而，由於近期馬不停蹄出訪，吳志中在備詢過程中顯得疲態，甚至將「中華民國」誤說成「中華人民共和國」，引起立委關切。同時，日本防衛大臣小泉進次郎視察自衛隊駐地並與美國駐日大使會面，強化日美同盟關係。此外，外交部以貓咪迷因支持日本獲得廣大迴響，民眾黨主席黃國昌也將率青年團赴日交流，各方動向引發各界關注。
外交部次長吳志中週一早上到立法院備詢，主題為日本首相高市早苗的「台灣有事說」以及當前台日中關係。吳志中在備詢中強調，面對區域局勢，最重要的是嚇阻戰爭。由於他剛結束歐洲出訪，週日清晨又迎接來訪的史瓦帝尼眾議長，備詢時明顯疲態，導致數次口誤。
在備詢過程中，吳志中不慎將「中華民國」說成「中華人民共和國」，立即引起立委糾正，場面尷尬。他還在談論中國對區域的侵略性動作時，誤將日本說成中國，表示「這不是對我們，對中國也是一樣」，再次被立委指出錯誤。
針對日中關係緊張之際，日本防衛大臣小泉進次郎23日視察陸上自衛隊石垣駐地並前往與那國島一事，吳志中表示，台灣的中華民國外交部不方便評論日本為維護國家安全所做的作為，但強調台灣最重要的是與美日歐維持良好關係，一起捍衛區域和平。
小泉進次郎週一早上在社群媒體發文，提到與美國駐日大使共進早餐，再次確認日美雙方為強化同盟的嚇阻力與應對能力。而外交部22日則以熱門貓咪迷因「你好，我吃一點」製作雙語圖，累積超過百萬按讚，展現對日本的支持。
民進黨立委吳思瑤對此表示，台灣和日本在各個層面都是最堅定的盟友，鼓勵大家持續發揮創意、接力支持。國民黨立委賴士葆則認為，中國大陸反應強烈，等於讓中國有機會堅定統一台灣的決心，質疑這對台灣是否有利。
值得注意的是，民眾黨主席黃國昌週二恰好要率領民眾黨青年軍訪日。黃國昌強調，這純粹是時間上的巧合，出訪行程不可能突然決定，與中日衝突及高市早苗首相的發言沒有關係。
在涉台議題和東北亞局勢詭譎之際，台灣政壇對各方動向保持高度關注。
中日關係惡化懶人包》高市早苗「台灣有事」與中日衝突制裁總整理
中日韓領袖峰會喊卡！陸外交部：高市早苗涉台言論破壞合作基礎
台灣有事航班大減 中媒：12條中日航線取消所有航班
共軍渤海灣演習「選此地點有深意」 北洋艦隊誕生地！日防相視察與那國島
