談中日緊張「約一年才能穩定」 林佳龍：有信心不久後賴清德過境美國

林佳龍接受國際財經媒體《彭博電視》（Bloomberg TV）專訪。 圖：外交部提供

[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍於2日接受《彭博電視》專訪，並談及近日中日緊張情勢時認為，此情勢可能需要約一年才能逐步穩定。另外，總統賴清德是否能出訪友邦過境美國，他則說，台灣有信心在不久的將來能以過境美國方式赴拉美國家訪問。

林佳龍於2日接受國際財經媒體《彭博電視》（Bloomberg TV）主播 Stephen Engle 與台北分社記者李易安專訪，就近期中日關係爭端、川普政府執政下的台美關係及區域安全情勢等國際關注議題，說明我國立場與政策方向。相關內容已於同日播出，並刊登於《彭博新聞》官網。

林佳龍表示，日本首相高市早苗月前提及「中國若侵台，日本可能介入」所引發的中日爭端，本質上涉及「台灣有事即日本有事，也是美日安全問題」。他指出，台日之間具備良好溝通管道，正共同努力控管情勢，避免局勢升高。

針對外界認為台灣反應相對低調，林佳龍說明，台灣採取「柔性方式」支持日本，如鼓勵民眾赴日旅遊及選購日本商品，盼藉此協助降溫，「因為一旦中國民族情緒被激化，情況可能走向失控」。他強調，升高緊張對任何一方都無益，「即便對北京而言，衝突升級也不符合其利益」。

林佳龍研判，此一中日緊張情勢「可能需約一年才能逐步穩定」。他說明，高市首相的相關言論有其國會質詢背景，並非政策轉變；而北京為「給習近平留面子」，可能採取某些象徵性動作展現掌控力，但最終仍將尋求穩定。

面對日本將台灣安全與日本安全連結，林佳龍指出，台日均必須在防衛能力與外交協調上共同承擔責任。他並表示，印太地區缺乏類似北約的集體防衛機制，台灣將與美、日等民主夥伴強化雙邊合作，並將這些雙邊安排「串聯成網格狀（lattice-like）戰略架構」，共同維護區域安全，防止威權擴張。

針對外界關注美中領袖通話未提及台灣，林佳龍強調，台灣對川普政府在印太地區及第一島鏈的安全承諾「毫無疑慮」。他表示，「這只是不同型態的戰略安排」，美方要求盟友分擔更多國防預算，並展現更強烈的自我防衛意志。

林佳龍指出，賴清德藉提高國防支出、延長義務役役期、強化不對稱作戰能力及提升全社會防衛韌性等措施，展現捍衛台灣民主的決心。

林佳龍就南非要求台灣代表處遷址一事表示，我方已提議於明年一月與南非官員舉行會議，以解決此一爭議。

至於賴清德未來出訪拉丁美洲友邦並過境美國的計畫，林佳龍表示，台灣有信心在不久的將來能以過境美國方式赴拉美國家訪問。

林佳龍並提到，台灣與歐洲在安全、供應鏈以及共同面對威權挑戰並守護民主等領域具廣泛合作空間。他舉例，副總統蕭美琴今年11月應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請赴歐洲議會發表演說，即為台歐深化交流的重要成果。

