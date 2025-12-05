談了4個月！樂天女孩廉世彬「韓方不續約」在台公司回應了

廉世彬與韓國經紀公司獲不續約，確定在12月5日結束合作關係。（圖／IG@beena._s2）

樂天女孩啦啦隊韓籍成員「阿彬」廉世彬，憑藉可愛又天真的性格，與河智媛、禹洙漢組成樂天三本柱，成功圈粉無數，也幸運享受到中職總冠軍的滋味。不過，她日前才傳出被韓籍黃姓經紀人性騷擾的事件，意外登上版面，今（5日）她的韓國經紀公司證實，雙方不再續約，結束合作關係。

韓國經紀公司IDEA-H 官方透過社群發布公告，關於旗下啦啦隊員廉世彬的合約續簽事宜，雙方從今年8月份就開始進行討論。經過長時間的商議後，公司最終決定尊重藝人的意見，於12月5日合約到期這天，結束合作關係。

IDEA-H盛讚，廉世彬在這段期間，對啦啦隊的身分充滿責任，並且全力以赴的精神去投入每項工作。她的成長，歸功於快速的適應能力，以及自身的努力和進步，還有所有粉絲的愛與支持。

「在此，我們要再次感謝所有協助廉世彬順利融入團隊的工作人員、啦啦隊夥伴們，以及給予她無盡的愛與支持的所有粉絲們。我們將持續支持廉世彬的未來發展，並再次感謝她對工作的誠實與努力。」並請大家繼續支持廉世彬的啦啦隊之路。

廉世彬本人也在底下留言表達感謝：「辛苦你了！」IDEA-H則熱情回覆「Fighting！」至於會不會影響在台灣的發展？廉世彬所屬的台灣經紀公司「協奏曲文創」則向《中時新聞網》回應：「她在台灣適應的很好，目前不會有影響。」並謝謝大家關心。

