談于朦朧案被抓走？紅二代疑「被失蹤」逾1個月 親友公開信曝光

于朦朧事件再起風暴，親友團質疑司法程序、通報流程，引發輿論強烈關注。（翻攝自Threads）

自從9月11日傳出中國男于朦朧墜樓身亡事故，至今逾2個月，網路上對於其死因不單純的討論聲浪持續不減。隨著案情遲遲無明確官方說法，于朦朧親友近日發布最新聲明，對司法程序與通報流程提出多項質疑，並呼籲外界關注事件中的不明環節，話題再度延燒。

親友不滿以民事處理 追問：誰有資格通報死亡？

于朦朧親友團在公開信中強調，外界最想釐清的問題仍集中在司法正義與程序上。信中直接點名：「民事判決的依據是什麼？參與此事件的相關警員身分是否透明？是否能公布警號？」

于朦朧案司法程序是否透明？爭議點集中在哪裡？

此外，主筆者指出，于朦朧的工作室屬私人商業機構，並非醫療或司法單位，卻在事件中具有「通報死亡」的角色，讓親友無法理解其法律依據。

親友強調，目前無法接受以「民事途徑」作為最終處理方式，並認為多項關鍵步驟欠缺合理解釋。

辛奇背景成焦點？「紅二代」退役軍人被爆失聯逾月

隨著事件持續發酵，外界也開始關注另一項傳聞：辛奇的身分背景疑似影響官方態度。據稱，辛奇在體制內背景深厚，因此外界質疑是否存在「噤聲壓力」。

退役軍人凜北川為何被失聯？與于朦朧事件是否相關？

而事件更添詭譎之處，是一名自稱「紅二代」的退役軍人凜北川，因在9月于朦朧案發生後於網路公開討論相關事件，從香港被要求赴北京約談。

除了稱于朦朧「于哥」的鄰居公開發聲外，自稱紅二代的退役軍人凜北川被爆失聯逾月，事件疑點再添新一層。（翻攝自YouTube/李沐陽）

時事評論人李沐陽透露，他收到爆料指出，凜北川目前疑似遭中共關押，且已「被失蹤」超過1個月，生命安全恐面臨危機，需要外界關注與協助。

