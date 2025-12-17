談京華城脫稿淚崩！沈慶京搬亡父喊「我不是行賄的人」 再爆3法官曾向他要錢

沈慶京今日下午答辯2個多小時，談到父親忍不住崩潰痛哭，強調自己絕不是會行賄的人。廖瑞祥攝



威京集團主席沈慶京涉及京華城案，今日下午答辯時準備萬字講稿，談到父親當場暴哭，說自己不愛唸書常被父親打，「但我不是行賄的人。」沈慶京更脫稿爆料，他因為年輕混幫派，25年前寫了《突圍》一書被檢察官起訴，一、二審法官都判他無罪，但最高法院撤銷發回後，更審法官卻向他索賄，遭到他拒絕，還當庭喊出3個姓名，指出是2010年涉入高等法院法官收賄案遭判刑的陳榮和、蔡光治和房阿生。

京華城案連續8天開庭言詞辯論，今（12/17）日下午輪到沈慶京和辯護律師進行答辯。沈慶京砲轟偵查檢察官林俊言，指控他在去年10月跑到台北醫院開偵查庭，質問他「柯P不是好人，為什麼要護著他？」他說趕緊回說「沒有啊」，還對林俊言說他自認最大成就，就是贊助老兵探親、贊助電視節目「八千里路雲和月」，卻被林俊言嗆「那是你們中國人的想法。」

沈慶京怒控，林俊言趁開庭前逼他認罪，還威脅他「這樣對你的企業比較好」，他忍不住嗆林俊言「你是土匪、強盜還是名朝錦衣衛？」認為死有重如泰山、輕如鴻毛，「我為什麼要這樣讓你侮辱？」沈慶京抱怨，在看守所裡他的身體被搞壞，確診高血壓，每隔3天就會全身發抖，他以為自己要死了，還設想死後一部分骨灰要撒在台灣海峽，希望台灣海峽成為所有中國人的內海。

沈慶京開庭經常控訴本案偵查檢察官林俊言（右三），指對方逼他咬出柯文哲。資料照。呂志明攝

沈慶京談到父親時一度淚崩，說父親一直和他不合，因為父親叫他要讀書，可是他不愛讀書，總是被父親打，「但我不是行賄的人！」他還說這輩子不行賄，就是向父親學的，更回憶有次別人有事請託父親，在月餅裡塞了1000元，父親直接打電話要求對方收回。他談到父親臨終時的樣子，也忍不住老淚縱橫。

沈慶京憶起年輕時混幫派的輕狂歲月，說他雖然是學生，但是見義勇為，曾經看到有男性要強暴單身女子，他衝進房間救人，他身上雖然沒有武器，但有一身膽識。他說，也正是因為混幫派的經驗，知道更生人的困難，所以才會應余雪鴻老師的邀約到各監所演講，強調他捐給應曉薇5個協會的錢，動機很單純，就是為了幫助更生人和弱勢。

沈慶京說，他這次被司法迫害，媒體報導沸沸揚揚，被羈押以後，連他60多年前的老同學都來看他，「60年不來找我，有困難也不來找我」，卻在他有難的時候來找他，「可見政治迫害很嚴重」。他還說，老同學見完他，回去寫了一封信，內容寫「威武不能屈，富貴不能淫」，他看完信以後哭了2個小時。

沈慶京最後懇求法官查明真相、還他清白，強調京華城和他都是受害者，沒有行賄柯文哲和應曉薇，也沒有要公務員圖利京華城。

