談何鷹鷺喊統一又退黨 吳宗憲：沒有一中憲法外第二條路走

[Newtalk新聞] 國民黨陸配前中常委何鷹鷺在中國的抖音平台多次發表「早日統一」等言論，遭國民黨考紀會以違反黨紀為由停止黨職，何鷹鷺宣布退出國民黨。國民黨文傳會主委吳宗憲今（1日）接受《中午來開匯》節目主持人黃光芹專訪時強調，國民黨的論述核心主張依然是中華民國憲法，從未偏離，「我們踩的就是一中憲法，我們就是中華民國，這沒有第二條路可以走」。

對於何鷹鷺宣布退黨，並直言：「這個國民黨我不想玩了」，甚至指稱國民黨主席鄭麗文「誘導人講統一」。吳宗憲表示，他自上任文傳會主委後，已完整檢視鄭麗文近半年至近一年來的所有公開論述，從未看過任何可能讓人「被騙」的內容，何鷹鷺所稱遭誘導的說法難以理解。

吳宗憲指出，鄭麗文的論述始終圍繞中華民國，從未引用中華人民共和國1949年後的憲法，而國民黨中央的立場始終清楚一致，「我真的不覺得為什麼會被騙，這個東西完全跟國民黨中央的論述不一樣，是她（何鷹鷺）自己加料的啦。」

另就資深媒體人劉寶傑投書媒體指出，台海是否爆發衝突，除中國是否被逼到「非動武不可」外，更關鍵的是，國際社會如何定義兩岸關係，並批評前總統馬英九不斷強調「一中」，是將台灣人的痛苦當成攻擊要害，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人」。

吳宗憲回應，兩岸定位在國際上本來就有不同的解讀，面對國際與兩岸關係必須務實看待。在兩岸關係的定位上，中華人民共和國與中華民國各有各自的解讀，而這也是多年來兩岸之間存在模糊空間的原因，過去從「九二共識」延伸至今都反映相同情況。

「中華人民共和國是中國大陸，他們有他們的解讀，我們中華民國有我們的解讀。」吳宗憲強調，台灣必須堅守自身論述，中華民國的立場仍然是以「一中憲法」為基礎，台灣與中國護照外觀不同，台灣對自身定位始終一貫，「我們踩的就是一中憲法，我們就是中華民國，這沒有第二條路可以走」。

吳宗憲表示，兩岸目前即為一種「特殊關係」，這也是為何台灣設置的是「大陸委員會」而非由外交部處理。民進黨若質疑兩岸定位，卻仍設有陸委會並編列預算，反而凸顯論述上的矛盾。依據憲法與《兩岸人民關係條例》，台灣建立了陸委會等相關制度，這就是面對兩岸現實情勢所產生的架構，若一味以「兩國論」作政治操作，在現行法制中完全沒有依據，只會徒增緊張。

吳宗憲表示，國民黨至今仍在黨章中明列「反共」立場，從未放棄該項核心原則，外界不應以「扣紅帽子」方式扭曲國民黨用生命捍衛土地的決心。他指出，愛好和平並不代表懦弱，若家園遭受威脅，「我一定拿命跟你拚，這個不用懷疑」。

