談停砍年金爭議 賴清德：不應倉促修法走回頭路

藍白聯手在立院三讀通過停砍公務員退休金法案，考試院表示年改沒本錢踩剎車，未來將使退撫基金財務雪上加霜。總統賴清德今（16）天下午出席公務人員傑出貢獻獎表揚大會，致詞時也特別提及停砍年金的爭議，重申年改是讓「世世代代都領得到」，不應該因為倉促修法而走回頭路，讓下一代承受年金破產的風險。

賴清德表示，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責就是要讓承擔重任的人，能夠安心投入長久服務，因此過去四年政府三度調升軍公教薪資，包括今年的加薪。他強調，2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續，讓世世代代都能夠領得到的核心目標，確保財政永續是政府對所有世代、全體國人以及國家未來的共同承諾。

廣告 廣告

賴清德說，「現在公教年金制度不應該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔」，相信國人都期待，對於年金制度能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視，政府也會持續努力確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

停砍公教年金後 陳永康提退役軍人年金隨現役調整

韓國瑜婉拒國政茶敘 賴總統：知道他有「難言之隱」但請再思考一下

反公教年改今三讀 停砍所得替代率回溯至113年、退休俸只升不降