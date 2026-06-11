談傅子純噩耗！沈玉琳親述白血病3大偽裝症狀：揭示罹病機率、呼籲大眾勿過度焦慮

沈玉琳健康錄影。鄒保祥

沈玉琳日前因身體不適告假，令外界相當關心。今（11日）他正式回歸主持節目《11點熱吵店》，進棚錄影時氣色良好、精神奕奕。沈玉琳受訪時坦言，重新回到熟悉的攝影棚，心裡滿是感觸，直呼：「終於又回來了！在所有的節目當中，這裡是我的家、是我的根，這幾年我因為這個節目得以崛起，回到娘家真的感觸非常多。」搭檔看到他提早回歸且狀態極佳，也興奮表示很開心，甚至開玩笑說本來還懷疑是不是演的，現在要提高警覺、全力以赴配合。

廣告 廣告

來賓們送沈玉琳禮物，慶賀他回歸。鄒保祥攝

澄清過勞傳聞！沈玉琳親解最新抗癌療程進度

針對外界與觀眾留言關心他「不要錢不要命、把自己搞得那麼累」，沈玉琳首度在鏡頭前澄清病況。他表示每次回診最重要的就是看驗血報告中的白血球、紅血球與血小板指標，目前檢驗結果都與常人無異。沈玉琳解釋，過去會感到疲累是因為血紅素太低，但現在血紅素數值已恢復正常。他強調：「所謂的累不累，跟這個病其實沒有因果關係。」呼籲外界不用過度擔心他因工作過勞而影響健康。

談及後續的治療計畫，沈玉琳大方透露，由於自己的基因型並不需要進行骨髓移植，因此現階段主要是透過固定服用醫界所謂的「維持藥物」來控制病情。他指出，一般癌症可能需要觀察5年，但血液性的疾病通常需要觀察1至2年。在這段觀察期內，除了按時服藥，就是定期驗血監測血球的變化。沈玉琳欣慰地表示，目前為止各項數據都非常標準，分布狀況與正常人完全一致。這也是他聽從醫生「要活就要動」的建議，選擇繼續上山下海、重回幕前錄影的原因。

震驚傅子純噩耗！親述白血病3大偽裝症狀

此外，現場媒體提及藝人傅子純因白血病過世的噩耗，沈玉琳收起笑容，面露不捨。他感嘆自己平時也很喜歡看傅子純演戲，對方的離世無疑是演藝圈的巨大損失。沈玉琳坦言，這種血液性疾病確實很難預防，甚至在初期非常難以察覺，因為其臨床表現極容易與日常輕微內科疾病混淆。

傅子純（左）日前因肺炎併發敗血症，疑似急性白血病而過世。翻攝Instagram @stanly8302

沈玉琳隨後也根據自身經驗與見聞，親述了白血病常見的「3大偽裝症狀」：第一是「反覆發燒」，病患往往會先去看耳鼻喉科，誤以為只是普通感冒；第二是「不明原因的疲倦」，多數人會習慣性地當作是生活壓力引起的慢性疲勞；第三則是容易「被誤診為牙周病」，許多人因為牙齦相關症狀看了好幾間牙科診所醫治，殊不知這其實是白血病細胞增殖所導致的初期徵兆。

揭示極低罹病機率！沈玉琳呼籲大眾勿過度焦慮

雖然疾病來勢洶洶，但沈玉琳在受訪尾聲也特別揭示了白血病的實際罹病機率。他指出，這種疾病的發生機率其實非常低，大約只有「10萬分之幾」的機會，一般人一生當中幾乎都不會往這個方向去想，罹患難度簡直「跟中樂透一樣低」。

因此，沈玉琳特別透過鏡頭呼籲大眾不要過度焦慮，更不要人人自危。他表示，大家雖然因為這次的新聞開始關注這個疾病，但不需要一有感冒或身體疲累，就整天擔心自己是不是得了白血病。只要維持良好的生活作息，並在身體不適時尋求正規醫療協助、定期進行健康檢查即可，真的不用給自己帶來過多的心理恐慌。



回到原文

更多鏡報報導

李多慧露面回應「北一女校服」爭議：對不起 想當記者喊話「要訪問許光漢」

13億財產人間蒸發！女星腦血管爆裂「家人全離開」 突發的疼痛竟「人生全毀」

籃籃露面談張立東緋聞 李多慧驚呼：你怎麼這樣

子宮藏黑氣要淨化！神棍洗腦訂下「1年1千次KPI」 28歲女星遭逼喝尿、性侵