談優點成反諷？林俊憲、陳亭妃火藥濃

▲林俊憲在回應提問環節時諷刺對手陳亭妃，選市長不是排隊。（圖／記者林柏年攝，2025.12.27）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選政見會在今（27）晚間登場，民進黨立委林俊憲在回應提問環節時諷刺對手陳亭妃，選市長不是排隊，是選最適合、最有能力、重新建立市民對民進黨信任的人選；陳亭妃則說，很羨慕林俊憲資源多，可以辦很多造勢、遊覽車一台一台載。

針對民進黨2026台南市長初選，今晚8時舉辦電視政見發表會。資深媒體人邱明玉提問時，請對方稱讚對手的優點。

對此，林俊憲表示，競選難免有，大家都是黨內同志，希望選後能團結合作，陳亭妃有可取之處、準備8年，但選市長不是排隊，是選最適合、最有能力、重新建立市民對民進黨信任的人選，「我最了解台南市政，是最適合人選」。

陳亭妃說，很羨慕林俊憲資源多，可以辦很多造勢、遊覽車一台一台載，她沒有這些資源，這就是不一樣，「我們希望取得人民信任感、讓人民有所期待」，人民要的是跟他們站一起的市長，而不是離他們很遠的市長。

▲陳亭妃說，很羨慕林俊憲資源多，可以辦很多造勢、遊覽車一台一台載。（圖／記者林柏年攝，2025.12.27）

