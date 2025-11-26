即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

行政院政務委員季連成今（26）日下午出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」閉幕式致詞時談到，政府普發的新版「台灣全民安全指引」全民國防手冊，每一家每一戶都會有這本，這本安全指引就是葵花寶典，放在自己家裡面，沒事的時候可以翻一翻，然後將其放在腦海裡面，等到災難來臨時自然而然就會有動作。

季連成今日下午在論壇談論災害來臨時的應變時，直接拿出目前話題度相當高的新版「台灣全民安全指引」全民國防手冊；他表示，這本書就是當災害來臨時，大家該有的安全指引，而且這不是台灣自創，全世界很多國家都這樣做，包含日本、芬蘭、比利時等都是這樣做的。

聽到坊間說政府印指引發放紙本太浪費，季連成說明，紙本的概念就是讓大家有空去翻閱，尤其在大型災難、戰災來臨時，導致網路也許不通、無法看到電子數位檔案；如果有實體本子就可翻開，讓大家知道該做什麼、準備工作是什麼，會知道防空避難處在哪裡。

行政院政務委員季連成。（圖／民視新聞）

他強調，由於自己從昨天到今天已經講了3場演講，而當問演講對象是否下載警政署服務等APP時，結果呈現不到1成，「理論與實際差很大，所以我每次演講就把這本書拿出來；每一家每一戶都會有這本，這本安全指引就是葵花寶典，放在自己家裡面，沒事的時候可以翻一翻，然後將其放在腦海裡面，等到災難來臨時自然而然就會有動作」。

原文出處：快新聞／談全民安全指引手冊 季連成喊：家戶必備葵花寶典

