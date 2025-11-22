談兩岸關係金句連發！林佳龍嗆北京「沒信心交流」：有人想回去也可立法幫忙
總統賴清德近來數度強調我國明年度國防預算已逾國內生產毛額（GDP）3%，並宣示國防預算將在2030年占GDP 5%，與此同時，兩岸關係持續陷入僵局，受到在野黨輪番批評。對此，外交部長林佳龍接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪時金句連發，稱台灣也可以立法，協助想「回去」的人回去，但別把不願過去的人當成禮物帶走，「你就去歸你的根，我想落葉生根。」
林佳龍19日下午接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪，節目於今（22）日晚間播出。林佳龍指出，台灣增加自我防衛能力、提高軍費，義務役也恢復一年，並持續建構全社會防衛韌性，同時和美國印太戰力結合。台灣只要不要製造給中共進犯的理由，其實中共一但打台灣，可能會面對到更大的內憂外患，「我們不能夠從外面看中國，然後從裡面去挑剔台灣。」
林佳龍：賴清德已移往中間，問題出在中共不交流
林佳龍指出，前總統蔡英文任內其實就在走中道路線，賴清德也維持這條路線，和平四大支柱中就包含兩岸交流，但中共早已將台灣定位為「敵我矛盾」，不信任台灣民主，意圖將台灣消滅、找尋可信任的代理人。民進黨政府也希望兩岸關係不要到劍拔弩張，也支持兩岸交流，但交流若必須先接受「一個中國」原則，雙方就勢必沒有辦法交流，因為要談誰是誰的一部分，這也不是交流。
林佳龍提到，國際上解讀賴清德的就職演說、國慶談話等，都認為賴清德在往中間、溫和派移動，對比賴清德過去被認定的立場，和擔任總統的立場，可見賴清德是為團結國人、找出最大公約數，延續中華民國台灣等名詞，也不斷鋪陳各界都可以接受的表述方式，但問題出在對岸不交流。若中共將台灣當作內部問題，應有信心交流，但中共根本沒有信心與台灣交流，因為中共擔心台灣的影響力會留在中國，對其政權也是威脅，因此把台灣擋在門外，再藉由各種宣傳稱台灣謀求獨立。
林佳龍：萬一中國統治台灣，絕對是人類災難
「智者要以小事大，那仁者是以大事小，對方不是仁者，他不會以大事我們小，那我們要做智者，我們以小去事大，這個就是台灣生存發展。」林佳龍說，有人覺得投降可以帶來安全，但投降只會帶來災難，因為中共想控制的不只是台灣這片土地，而是台灣人的腦袋，如同中共在西藏、新疆和香港，屆時台灣恐退無可退。萬一中國真的統治台灣，「絕對是人類的災難，一定是大清洗，所以台灣人要知道投降不會停止在投降，投降會被清洗到他們所謂的，整個島都把你徹底的改造掉。」
林佳龍認為，中國對台灣而言已沒有任何吸引力，兩岸如油跟水，從制度到產權都不同，台灣賺錢是自己的，但依照中國憲法，產權是國家的，連土地都不能永久擁有，「所以他一下要國進民出、跟你共同富裕，馬雲、馬化騰或馬英九都一樣啊，其實你所有一生賺的錢，產權都不是你的。」中共本質上就是無產階級專政、一黨獨裁，「我想連中國人如果有選擇的自由，很多人都會離開。」
林佳龍狠酸，國內部分人士不應「一窩蜂」地想去對岸，「當然我們也可以立個法，有些人如果想回去，我們可以幫忙他回去，但是不要說要把我們其他不回去的人、不願意過去的人，把他變成了一個禮物帶過去」、「很多人說你要落葉歸根，可以啊，你就去歸你的根，我想落葉生根，我想在台灣生根，你不能說我那個樹根是什麼，我這個大樹，樹枝跟樹葉、產權都是這個父母的，一個人成年了，我們自己就有自己的決定權，我覺得這個是文明的發展必然的趨勢」。
林佳龍：擴大台灣認同危機，恐落入中共認知作戰
林佳龍問道，當一個黨主席講出「我們是中國人」、有人說「我反台獨」時，到底在講什麼、反什麼？台灣經過3次政黨輪替，無論是誰執政都希望團結台灣，這也是為何台灣2300萬人民，若走得出去國號就叫中華民國，但若走不出去用台灣、中華台北也可以，這也是台灣的共識，「我認為刻意去擴大台灣的認同危機，會中了中共他的這個認知作戰。」
「我們也期待反對黨是一個忠誠的反對黨，不要因為在野我們有時候為了要把水倒掉，把水盆裡的孩子一起倒掉。」林佳龍說道，台灣的共識還是很大，但因為要選舉，難免要爭取人民支持，有些人想爭取同溫層、有些人想爭取中間選民，尊重部分人士為個人夢想爭辯，但作為台灣2300萬人，應凝聚共識，捍衛下一代自由決定的權利，「我們家裡也是吵吵鬧鬧，可是我們遇到有人霸淩、要來搶我們的時候，我們也是會團結起來一起對付他，所以我們在內部看的時候，常常會吵吵鬧鬧，這是我們的多元社會，那是很寶貴的，那個也是我們的韌性。」
林佳龍：中共是全世界的問題，台灣是解決的答案
林佳龍強調，台灣現在是在維持現狀，中共才是在改變現狀，而看待兩岸應從第三視角出發，這已是區域性甚至全球性的問題，如同北風與太陽，中共若是太陽，各國一定都願意擁抱，但中共不斷用北風吹，各國衣服一定越穿越緊，「關鍵還是在中共這個政權的本質，在習近平領導之下的中共政權，這是全世界的問題，台灣是解決問題的答案，因為我們到現在為止都還可以生存在這裡。」
「其實台灣不弱，中共不強。」林佳龍直言，失敗主義、投降主義的觀點，其實是不認識自己，也錯估了中共，台灣從二戰迄今就是不沉的航空母艦，而從古今中外帝國的滅亡來看，其實船艦炮彈並不等於國力，反而是「大而無當」，否則從前的蘇聯更大，「很多人說現在他們那麼大，我們那麼小，那我們就不要去買武器，當你把武器融為錢幣的時候，也就是會招致來戰爭。」
林佳龍也說，嚇阻之所以重要，就是要讓對方知道要付出代價，而一個「窮兵黷武」的政權，最後一定會從內部被推翻，「他們這幾年辛辛苦苦30年，文革之後大家累積的錢都存在海外，他們會真的要打仗嗎？所以我就覺得台灣不要變成守勢，我們要去呈現台灣的美好，其實私底下所有中國人遇到台灣都很羨慕我們，我們不要自我妄自菲薄，然後我們應該做到我們是一個在全世界裡面，我們守好我們的守備位置，我們要打擊、我們是第幾棒，上場的時候全力以赴，台灣並不孤單。」
