談判中埋伏！苗栗休旅車「剪車」反遭衝撞 槍傷2人棄車逃逸

【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣頭份市今（12日）清晨發生槍擊案，2方人馬相約在下公園談判，其中1方駕駛馬自達休旅車行經下公園旁攔下另1方的黑色豐田轎車，遭到豐田車衝撞，馬自達1名槍手朝對方開槍，行凶後棄車逃逸。現場2名傷者就醫，沒有生命危險。警方帶回2名關係人，並在馬自達車內起出改造手槍1支、子彈11發，目前已鎖定嫌犯擴大偵辦中。

據了解，這起槍擊案起因疑2方人馬因先前發生糾紛，清晨5時許相約前往頭份市下公園談判，1輛黑色馬自達休旅車經過下公園旁，以「剪車」方式攔下對方1輛黑色豐田轎車，豐田轎車駕駛黎姓男子（23歲）疑見苗頭不對朝馬自達猛撞。

廣告 廣告

此時，馬自達轎車下來1名槍手，持槍朝對方開槍，造成黎男及另名駕車來聲援的李姓男子（29歲）受傷，其中黎男腳部受傷，李男膝蓋中彈，自行到新竹台大醫院就醫，2人均無生命危險。嫌犯行凶後棄車逃逸。

警方在現場找到6個彈殼，發現馬自達前擋風玻璃及副駕駛座車窗破裂，疑似棒棍擊打造成，並在馬自達後車廂找到改造手槍1支、子彈11發。

警方在現場帶回林姓關係人(26歲)、葉姓車主，初步調查，嫌犯供稱係因喝酒產生嫌隙相約在下公園談判，目前正全力查緝。案件由苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，並不排除任何原因，持續追查槍枝來源、釐清犯罪原因、追查其他在場涉嫌人，並全力查緝涉案車輛及相關嫌犯。

馬自達攔車後反遭衝撞，1名槍手下車開槍。民眾提供

槍擊案發生在頭份市下公園旁。民眾提供

警方查出起因為2派人馬先前發生衝突相約談判。民眾提供

槍手棄車逃逸。民眾提供

警方在馬自達車內起出改造槍彈。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

