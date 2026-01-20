談判代表楊珍妮二度落淚 背後全是硬仗

台美關稅談判總代表楊珍妮。(行政院提供)

台美關稅談判拍板定案後，行政院長卓榮泰今(20)日率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人召開「台美關稅談判說明記者會」，說明歷時9個月的談判成果。





總談判代表、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮在談及談判歷程時情緒激動，於會中二度落淚，直言15％對等關稅的背後，是一場場艱難攻防所換來的成果。





楊珍妮表示，9個月來談判團隊幾乎日夜不停，感謝經貿談判辦公室同仁一路相互扶持，也向總統、副總統、國安體系與行政院團隊致謝。她強調，正因高層提供清楚的政策方向與堅定立場，讓談判團隊在關鍵時刻能守住原則、全力爭取國家利益。

她指出，這次談判能取得具體成果，關鍵在於「該堅持的，一定堅持；該爭取的，一定爭取」，並感謝各部會在談判期間提供即時支援。楊珍妮也分享，上週完成台美投資合作備忘錄（MOU）簽署後，不少業者與友人來信關心，甚至勸她返台後好好休息，但她直言，「這輛火車已經看到曙光，但還沒到站」，因為台美對等貿易協議仍待完成簽署。





會後楊珍妮接受媒體訪問時再度哽咽，坦言未預期到卓榮泰率團前往接機，彷彿看到家人般感動。她說，看到眾多傳統產業業者表達感謝，更讓她感受到談判工作的意義。記者會結束後，卓榮泰、鄭麗君與張惇涵等人也與楊珍妮相互擁抱，場面溫馨。