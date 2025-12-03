談判債務破裂！台中汽車美容店爆鬥毆3傷 警速逮7人送辦

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

今（3）日凌晨2時50分，台中市東區十甲東路一間汽車美容店內發生一起鬥毆事件，初步了解，雙方因債務糾紛相約協調破裂，才會爆發全武行，警方獲報後立即出動20名優勢警力到場，迅速壓制7名涉案者，並將3名頭部受傷的男子送醫，詢後依涉犯刑法妨害自由、聚眾鬥毆及毒品危害防制條例罪嫌移，將7人移送檢方偵辦。





台中市政府警察局第三分局表示，今日凌晨2時50分許獲報，東區十甲東路一間汽車美容店內，有約6至7人在打架，情況危急。

第三警分局立即啟動快打部隊共計20名警力迅速到場查處，現場共有洪男等7人涉案；經警方初步了解，雙方因債務糾紛相約協調破裂，隨即發生衝突，造成林男等3名男子受傷，傷者均送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。

警方現場查扣多項兇器（鋁棒4支、木棒6支、鐵鎚1支與毒品K他命），並將涉案7名嫌疑人全數帶回偵辦，詢後將洪男等7人依刑法妨害自由、聚眾鬥毆及毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，後續將朝組織犯罪條例偵辦。

警方呼籲，絕不容許任何形式的暴力行為，若民眾遇有債務或糾紛，應循法律途徑解決，切勿以私力介入甚至滋事犯罪，以免觸法得不償失。警方將持續加強轄區巡邏與治安防處作為，確保市民安全。





