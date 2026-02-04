談判前的最後通牒！川普警告伊朗「投降或毀滅」 伊強硬 : 不降「國防能力」

川普已向伊朗發出最後通牒：「投降，或是準備接受毀滅。」並要求伊朗交出濃縮鈾、放棄飛彈計畫。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美伊談判 6 日將在土耳其伊斯坦堡舉行，據 X 帳號「US Homeland Security News」與「全球政經焦點」最新消息，美國總統川普（Donald Trump）已向伊朗發出最後通牒：「投降，或是準備接受毀滅。」並要求伊朗交出濃縮鈾、放棄飛彈計畫。

先前伊朗曾要求美國海軍先撤離「林肯號」航母，才願意進行談判；而據 X 帳號「World Affairs」指出，在伊朗提此要求，並威脅動用彈道飛彈摧毀美軍艦艇後，美軍已將「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群從伊朗沿岸後撤一段距離。

據消息，美軍已將「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群從伊朗沿岸後撤一段距離。 圖：翻攝自 X

與此同時，據 X 帳號「Inty News」報導，伊朗革命衛隊原定本週在荷姆茲海峽進行實彈軍事演習，在收到美國警告後已緊急取消演習。儘管如此，伊朗外交官在接受《路透社》訪問時仍強硬表示，伊朗已做好防禦的準備，並強調他們的國防能力「絕不在談判範圍內」。

就在美伊準備會談之際，以色列的態度也是談判關鍵。據 X 帳號「Defence Index」引述以色列媒體《Kan News》報導，以色列已要求美國給予「行動自由」，以便在必要時對伊朗展開單獨軍事行動。

根據《CNN》報導，以色列官員明確要求川普任何協議都必須包含讓伊朗交出所有濃縮鈾，並完全放棄彈道飛彈計畫。 圖：翻攝自 X

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，以色列官員明確要求川普任何協議都必須包含讓伊朗交出所有濃縮鈾，並完全放棄彈道飛彈計畫。而據《華爾街日報》引述多位官員說法，川普日前一度考慮因伊朗的「侵略行為」而撤出談判。對於即將到來的會晤，伊朗方面則表示「既不樂觀也不悲觀」，並稱這將是對美國建立和平的誠意測試。

