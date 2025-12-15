談判口角 車內槍殺好友

警方查緝盧姓凶嫌到案，並在住處起出槍彈。

（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市盧姓男子與鄭姓男子素有嫌隙，兩人十五日凌晨相約談判，盧男在車內朝鄭男連開二槍，其中一槍子彈擊中鄭男胸腔，導致鄭男死亡，轄區警四分局上午在市區成功一路逮捕盧男到案，帶回偵辦以釐清案情，偵訊後依殺人罪嫌移送基隆地檢署擴大偵辦。

據了解，三十四歲的鄭男與三十三歲的盧男曾經是好友，兩人都有幫派背景，卻因細故積怨，鄭男日前曾對盧男嗆，要到盧男家中開槍，兩人相約十五日凌晨到大武崙工業區附近談判。

鄭男將保時捷轎車停在案發現場武訓街，盧男疑進入車內副駕駛座，雙方交談後仍發生口角，盧男亮出手槍時，被鄭男嗆說，你不敢開槍，豈料盧男竟連開二槍，其中一槍擊中鄭男右側胸腔，當時鄭男還有氣息，盧男沒把鄭男送醫，卻將鄭男拖到車輛後座，就自行開車離去。

警方接獲鄭男的家人報案，聲稱鄭男開著家人的車輛外出，卻遲未回家，認為事有蹊蹺才向警方報案，警方依車輛定位在基市安樂區武訓街找到車輛時，鄭男躺在後座，經警方破窗，確認鄭男已明顯死亡。

警方在盧男的家中，起獲一把手槍和七發子彈。