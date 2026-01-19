談判團隊凱歸 賴總統：為臺爭取最有利位置

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判昨日返國，行政院長卓榮泰清晨親自前往桃園國際機場迎接歸國並表達感謝，行政院預定今日針對臺美關稅談判召開返國說明會。總統賴清德對此指出，此次對美談判的成果，要感謝辛苦的談判團隊，讓臺灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家，讓臺灣可以在國際變局中站上更有利的位置。

卓揆接機 讚獲美最惠國待遇

鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，昨日搭機返抵國門。卓揆肯定談判團隊成功獲得相當實質且具有意義的進展與結果，後續雖仍有一段辛苦過程，但相信談判團隊定會持續秉持維護「國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全」4大原則，全力完成賴總統與國人交付的責任。

鄭麗君發表返國談話時表示，臺美雙方歷經9個月談判，我方談判團隊此行在華府與美方談判團隊舉行總結會議，並確認臺灣取得對等關稅15%不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中，最惠國待遇；同時也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，是雙方談判的重要階段性結果。此外，談判團隊也與美國商務部簽署臺美投資備忘錄（MOU），並向美國貿易代表署進一步了解，預計數週後將再正式簽署「臺美對等貿易協定」，兩份協議簽署後，即完成最後一哩路，以及賴總統與卓揆所交付的任務。

賴總統透過臉書表示，鄭麗君在機場發表談話後，馬上就到總統府與他一同接見模範公務人員代表。此次對美談判的成果，要感謝鄭麗君與談判團隊沒日沒夜、全力以赴，也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為臺灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，更讓臺灣成為全球第一個獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家。

總統賴清德肯定行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判成果，讓臺灣成為全球第一個、獲得美國232條款下，相對完整及最優惠待遇國家，並強調政府會穩健對應各項挑戰，繼續與全體國人大步向前，讓臺灣繼續發展、進步。（總統府提供）

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判昨日返國，院長卓榮泰親自前往桃園國際機場迎接並表達感謝。（行政院提供）

臺美關稅談判取得重大進展，卓揆昨日清晨親自前往桃園國際機場，迎接我方談判團隊歸國。（行政院提供）