談判團隊挑燈夜戰！賴清德暖送宵夜是這一味

▲行政院秘書長張惇涵透露，總統賴清德送宵夜永遠是燒餅加蔥蛋。（圖／記者葉政勳攝影）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅談判成績斐然，包括調降為15％、不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及秘書長張惇涵等人今（20）日召開記者會說明，張惇涵致詞時提到，談判團隊赴美實體談判時，台灣的府、院、各部會和國安會都是零時差工作，甚至夜晚留守總統府，陪伴他們的就是總統賴清德送上的溫暖宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，和一杯豆漿。

張惇涵今在記者會上致詞提到，抵台時，副院長給了他一個深深的擁抱，也喊他一聲兄弟，但他請她別再說下去。他認為「兄弟」2個字代表著談判代表背後的壓力，和團隊責任，也道盡了一段辛苦的故事，短短20個月任職的時間中，就有9個月在進行密集的談判。

張惇涵說，他見證了談判團隊一路辛苦的過程，副院長從沒喊過一聲苦，因為她知道關稅衝擊到各行各業，會比她更辛苦，而談判團隊考量的不只是台灣的各行各業，也要隨時掌握世界各國對美談判的進度。

張惇涵透露，每一輪談判，團隊到了美國第一線，台灣的府、院和各部會、國安會都是零時差在工作，曾經就有好幾個禮拜，美國在進行實體談判，台灣這邊就是在總統府留守，甚至曾經留守1個禮拜，白天工作，夜晚仍燈火通明，賴總統領軍、坐鎮、召開會議，有需要就討論、決策，台灣團隊也是用保密電話或視訊，零時差陪伴談判團隊，而陪伴台灣團隊的，就是賴總統的宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，和一杯豆漿。

張惇涵強調，目前的階段性成果已達到了賴總統當初設定的目標：平衡台美貿易逆差，和深化台美在科技和國安等面向深入的合作。這不只是一個團隊的努力，更是讓世界看見、需要台灣，台灣會是世界供應鏈最可靠、最堅實的夥伴。

