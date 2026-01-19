談判團隊爆肝實錄曝光！熬夜9個月換經貿大禮 鄭麗君喊：世界需要台灣

政治中心／綜合報導

行政院副院長鄭麗君19日宣布台美經貿談判取得重大突破，成功爭取到「對等關稅15％」及半導體「最惠國待遇」。她揭露團隊9個月來狂開400場會議、過著日夜顛倒的「爆肝」行程，強調這份得來不易的成果證明了台灣深厚的產業實力，更讓大家看見「世界看好台灣、也需要台灣」。

行政院副院長鄭麗君與政務委員楊珍妮上週率團赴華府進行談判總結，順利帶回捷報。鄭麗君於19日透過臉書宣布，台灣已成功爭取到「對等關稅15％且不疊加」的優惠條件，美方更承諾給予台灣半導體產業及其衍生品「最惠國待遇」。然而，在這份光鮮亮麗的成績單背後，其實是整個行政團隊長達9個月、不眠不休的「爆肝」心血結晶。

鄭麗君透露，自去年4月啟動談判以來，為了克服台灣身為美國第六大貿易逆差國的談判劣勢，行政院內部召開的跨部會會議就超過400場，與美方的實體及視訊磋商也逾40場。為了配合美東時間，談判團隊被迫過著「雙重時區」的高壓生活，白天處理國內繁重公務，晚上則變身談判代表與美方攻防直到深夜，甚至經常徹夜未眠，身心承受極大負荷。

「當我們在華府衝刺時，台北的高層往往也是整夜沒睡。」鄭麗君感性表示，這群幕後英雄隨時處於「On Call（待命）」狀態，手機不敢離身。她強調，這不僅是一場經貿談判，更是台灣展現企業家精神的時刻；最終的談判結果證明了台灣產業根基深厚，在國際供應鏈中扮演不可或缺的角色，正如她所言：「世界看好台灣，也需要台灣。」

