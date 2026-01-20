談判幕後！ 楊珍妮以政院為家 靠「福利社」日常補給

台北市 / 綜合報導

台美關稅拍板，背後的功臣之一，就是行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。今(20)日上午的記者會中，她講到辛苦的同仁們還一度落淚，會後她和行政院長卓榮泰等人擁抱，看得出來她一路走來的壓力。她平時日理萬機，日常所需常靠行政院的福利社補給。福利社老闆娘說，很常看到楊珍妮，說她非常親切，就連昨天回國後上班，也到福利社消費。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說：「這個人很愛哭，那剛剛講到OTN，就想到我的同仁，日夜陪伴我，真的是日夜。」講到辛苦的同仁，楊珍妮情緒激動潸然淚下，經過9個月的磋商，台美關稅終於拍板。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰向楊珍妮送上擁抱，隨後楊珍妮也主動抱了，行政院祕書長張惇涵跟經濟部長龔明鑫，不難看出她一路走來的壓力，在行政院內日理萬機，要如何維持生活所需就靠這裡補給，記者吳冠緯說：「行政院的福利社可以說是麻雀雖小五臟俱全，包含有賣食品以及日用品，在外面，中午的時候也會擺起攤位，據說楊珍妮有時候也會來這邊挑選物品。」

行政院福利社老闆娘魏小姐說：「因為她時間很忙啊，有時候晚餐也會在我們這邊訂，她就趁空檔的時間，把她所需要的東西備齊這樣子。」老闆娘說在這裡營業30年，已經跟楊珍妮認識好久了，福利社擺滿的各式水果，都是台灣在地小農所種，更加碼透露，楊珍妮最喜歡「吃木瓜」。

會這麼常來就是因為，談判工作耗時長，加上台北有時差，讓楊珍妮長時間都在行政院內，以「辦公室為家」，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮(2023.01)說：「對外都是說我們要談貿易。」2023年在台北舉行的，台美21世紀貿易倡議談判會議，當時美方有20多位談判人員與會，這是1979年斷交後最完整的台美貿易安排，經貿辦當時的記者會也是由楊珍妮出面說明，回顧她的歷練相當完整，她早在1983年還是蔣經國總統時期，就進入國貿局服務，一同推動台灣加入WTO，在我國加入後她也被派駐日內瓦參與多邊談判，2014年出任首位國貿局女性局長，由前總統馬英九任命，但到了蔡英文政府時期，還是持續在同一崗位。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說：「就會用在對等稅率，依照剛剛的算法15%，不疊加。」時至今日歷經政權更迭，楊珍妮超過40年，至始至終秉持專業，被稱為「不是在談判就是在談判的路上」，在國際談判桌上，為台灣爭取更大利益。

原始連結







更多華視新聞報導

台美關稅15%！卓榮泰讚談判團隊「擊出全壘打」 強調「護國神山主峰留台灣」

台美關稅府院400場會議因應 總統督軍黃金計畫達陣

鄭麗君「關稅談判」歸國！ 卓榮泰親自接機 賴清德表達感謝

