談判成果亮眼被造神！她翻鄭麗君舊文痛批

▲行政院副院長鄭麗君近日說明台美談判成果，外界頻問她是否會參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 行政院副院長鄭麗君近日在台美關稅談判中，繳出漂亮成績，獲得無數讚譽，外界力捧她參選台北市長的聲浪也四起。不過，前國民黨發言人楊智伃昨（21）日抨擊，對美關稅談判從頭到尾黑箱作業，談出來的結果喪權辱國，在野黨不能批評，只能配合造神？12年前那位堅持國會監督、反對談判簽訂黑箱的鄭麗君，到底去了哪裡？

楊智伃昨發文指出，鄭麗君12年前在當立委質詢的時候，曾痛批行政獨裁、黑箱作業，直指服貿協議「簽訂前說不能講、簽訂後說不能改、不給審查」，更曾質問： 「癱瘓國會的是誰？不是學生，是手上握有權力的總統與政府」，那時的鄭麗君，把服貿形容為一面「照妖鏡」，照出權力者的傲慢與專斷。

廣告 廣告

楊智伃認為，而12年後，這面鏡子再度出現，只是這一次，鏡中人正是鄭麗君自己。如今面對對美關稅談判，從頭到尾黑箱作業！談判過程不能說、內容不能講，全民只能像在「拆盲盒」一樣，被動等待結果揭曉。簽訂前說不能講，簽訂後說不能改，別說審查，連質疑都被貼標籤。談出來的結果，卻是堪比《馬關條約》般的喪權辱國，在野黨不能批評，只能配合造神？喪事喜辦，還要全民鼓掌叫好？

楊智伃痛批，12年前那位堅持國會監督、反對談判簽訂黑箱的鄭麗君，到底去了哪裡？當年她說的每一句話，今天都成了狠狠打臉自己的迴力鏢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「誰要誰拿」引炸鍋！林倩綺嫌棄總統春聯 社群互嗆被炎上

陳亭妃拒切割「黑面」！多年政治盟友郭信良弊案纏身一次看

不歡而散！陳亭妃拜會卻拒簽清廉書 挺憲派議員2字道心聲