談判時仍在攻城掠地！俄參謀總長：俄軍全面進攻 兵鋒直指扎波羅熱市

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

俄烏戰爭即將進入第四年，儘管近期兩國代表已在阿拉伯聯合大公國展開談判，但雙方仍持續在前線激烈交鋒。俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）今（27）日稍早表示，目前俄軍正沿著所有方向推進攻勢。

俄國參謀總長格拉西莫夫（圖右）宣稱俄軍正全面進攻，圖左為俄國總統普丁。（圖／克里姆林宮）

根據俄國國防部於社群平台Telegram表示，俄羅斯參謀總長、國防部第一副部長格拉西莫夫今日前往俄軍西部集團軍視察各部隊和單位。俄國媒體俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，格拉西莫夫在視察中表示，俄軍自1月初以已攻克17個居民點，並控制超過500平方公里的土地。

除此之外，格拉西莫夫也表示，俄軍正朝所有方向進行攻勢，包含哈爾科夫州的庫皮揚斯克、頓內次克州的紅利曼、斯拉維揚斯克方向，皆取得一定的進展。另外格拉西莫夫更表示，俄軍「第聶伯集團軍」持續在扎波羅熱州推進，兵鋒僅距離扎波羅熱首府南郊和東南郊12至14公里的距離。

在戰事仍舊激烈的情況下，俄烏雙方繼續參與由美國、阿聯斡旋的俄烏美三方會談，三方並預計將在下月1日進行下一輪會談。

