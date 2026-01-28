談判未止戰火 俄軍襲擊烏克蘭能源設施與列車釀12死

（中央社烏克蘭敖德薩27日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯談判代表日前才進行直接會談、試圖結束近四年戰爭後，烏方當局表示，俄軍今夜在烏克蘭境內發動襲擊，攻擊能源基礎設施與一列客運列車，造成12人喪生。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）在社群平台X上指出，在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv），一架無人機擊中一節載有近200名乘客的列車車廂，造成至少5人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上表示：「攻擊列車車廂殺害平民，既沒有、也不可能有任何軍事上的正當理由。」

廣告 廣告

檢察官在社群媒體上發布被燒毀車廂仍在冒煙的照片，地區緊急服務部門稍後表示火勢已經撲滅。

地方官員指出，50多架俄羅斯無人機密集攻擊，造成南部城市敖德薩（Odesa）3人死亡、30多人受傷。這座黑海城市對烏克蘭出口相當重要，近來常遭俄軍猛烈轟炸。

敖德薩州長基佩爾（Oleg Kiper）表示，傷者中包括一名懷孕39週的婦女及兩名女童。法新社記者在現場看到一棟住宅大樓外牆坍塌，救援人員正在瓦礫堆中搜尋生還者。

澤倫斯基表示，這次轟炸破壞和平努力，呼籲盟友加大對莫斯科施壓以結束戰爭。他在社群媒體上發文指出：「每一次這樣的俄羅斯攻擊，都在侵蝕仍在進行中的外交努力，也削弱協助終結這場戰爭的夥伴所做的努力。」

俄烏談判代表上週於阿拉伯聯合大公國在美國斡旋下展開談判後，俄軍針對能源基礎設施的致命攻擊仍持續進行，導致許多烏克蘭人在嚴寒天氣中斷電。

澤倫斯基表示，下一輪會談預計將於2月1日舉行。（編譯：徐睿承）1150128