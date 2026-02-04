談判無果？ 南韓貿易代表：美方正討論官宣上調對韓關稅事宜

美國總統川普不滿南韓國會遲遲未通過對美投資法案，宣布將對韓產汽車、木材、藥品等商品關稅從15％上調至25％，嚇得南韓官員立即赴美談判。韓方貿易代表3號證實，美方正在討論，將對南韓上調關稅的計畫正式刊登於官方公共紀錄《聯邦公報》，暗示談判無果。

韓方貿易代表呂翰九結束與美方的關稅問題磋商行程後，向媒體說明，在與美國貿易副代表會晤時，他重點說明韓方落實對美投資項目和涉非關稅領域協議的意志，以及相關進程取得進展。但由於美方尚未完全理解韓美兩國在體系上的不同之處，韓方認為有必要繼續溝通。

廣告 廣告

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

川普威脅加徵關稅！南韓部長赴美談判無共識 韓媒：空手而回

美對韓關稅調升至25% 許舒博：台灣也可能發生

南韓國會遲遲未過關稅協議 川普下令：關稅15%調升至25%