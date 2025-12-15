談判破裂鬧人命！嫌車內槍殺好友遭埋伏逮捕

昨天下午1點多基隆大武崙工業區發生一起凶殺案，警方循線追查，發現盧姓主嫌和友人以及死者從前就因口角有過節。（圖／東森新聞）





昨天（14）下午1點多，基隆大武崙工業區發生一起凶殺案，警方循線追查，發現盧姓主嫌和友人以及死者，從前就因口角有過節。主嫌上死者的豪車談判，死者想開車門離開，盧姓主嫌竟直接開槍殺人，還將他拖到後座，再開200公尺轉移到路邊停放，企圖轉移警方偵辦焦點。主嫌被逮後坦承犯案，但友人供稱沒協助，詳細犯案動機警方還在釐清。

救護車抵達工廠外停車格，打開車門放擔架，要把車內的男子救出，因為他被人槍殺，在豪車後座失去生命跡象。

廣告 廣告

警方調閱監視器，發現死者的車輛就停在工業區武訓街附近，發現他人在車裡面，立刻破窗想救人，就連當時敲碎的玻璃碎片都還留在原地。

打開白車車門，員警用相機拍下每個角落，並拿手電筒和工具仔細掃過車門外殼、窗框和擋風玻璃，要採集指紋和證據，所有夾層和抽屜都不放過。

回想一大早警方來破窗，附近目擊民眾全嚇壞。目擊民眾：「警察一大堆啊，我來就有一台警察車，用警戒線圍起來。」

事發在今（15）日凌晨，警方接獲鄭姓死者家人通報說找不到人，警方循線追查，發現盧姓主嫌跟林姓友人以及鄭姓死者3人認識多年，之前因為口角衝突有過節，雙方在昨日下午1點多相約到大武崙工業區武訓街附近見面。

主嫌上了死者的豪車，兩人談不攏差點打起來，死者開車門想離開，主嫌一時緊張就對死者開槍，導致他掉出車外。盧姓主嫌見死者沒有意識，下車將他扛回後座，接著再把車開到200公尺外的路邊車格停放，疑似想轉移偵辦焦點。檢警不敢輕忽，在兩個事發地逐一搜查。

基隆第四分局副分局長林學志：「員警趕赴現場，發現有民眾倒臥於車內，且已明顯死亡，經鎖定可疑犯嫌並查緝到案。」

警方在今天凌晨3點多發現死者在車內身亡，早上8點多鎖定主嫌，並在9點逮捕歸案，查獲槍枝及8發子彈，他也承認有動手。但下午3點多林姓友人到案說明時，供稱只有目擊沒有協助。這回嫌犯持槍殺人，時機、動機為何，槍枝又從哪裡來，檢警都將持續釐清。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

虐柯基男認了「一時失當」 發聲明道歉：未來不再發生

10月女嬰陪母上班吸毒煙亡 毛髮驗出多種毒品

獨家／妻買菜遭毒駕撞死 尪「等她未歸」聞噩耗悲痛認屍

