談判細節 鄭麗君：全球第一取得優惠模式

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。有關和美方談判過程，主責談判的行政院副院長鄭麗君今（16）日提及，第一階段，從4月美方課以台灣32%對等關稅，進入第二階段，主要和商務部持續進行供應鏈合作，以及232條款磋商，「台美達成的deal，可以說是很獨特的deal，因為美方半導體232關稅還在發展中，但我們是全球第一個預先取得優惠模式的國家」。

鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢上午在駐美代表處召開記者會說明。鄭麗君透過直播向國人報告，我方取得兩項最優惠待遇，包含對等關稅15%不疊加，是美國逆差國中最低的稅率、美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

在媒體提問環節，有關去年4月公布對等關稅後，和美方來回談判幾次？鄭麗君表示，台美談判最大挑戰，台灣是美國第六大逆差國，而美國在談判過程中，除了對等關稅談判，對於有232條款重要項目國家，例如歐盟、日韓等，都分別由商務部跟這些國家進行232條款，以及相關投資合作談判，台灣除了是第六大逆差國，也是重中之重美國重要半導體製造貿易夥伴，台美之間除了對等關稅談判，也必須就232條款下半導體及衍生品關稅的項目談判，我們是合併在一起談，

鄭麗君說，第一階段，從4月美方課以台灣32%對等關稅，持續談到7月底，當時有一定程度共識，但當時美方232半導體關稅政策還未明朗化，美方跟我們說還需要時間，這項目台美必須繼續談，所以8月初給予台灣是暫時性對等關稅20%。進入第二階段，主要和商務部持續進行供應鏈合作，以及232條款磋商，232條款從半導體、半導體衍生品，但我們也持續擴增到232條款其他項目一併磋商，所以會歷經兩個階段。

鄭麗君提及，今天達成了共識，這是台美談判中特殊之處，「台美達成的deal，可以說是很獨特的deal，因為美方半導體232關稅還在發展中，但我們是全球第一個預先取得優惠模式的國家，在持續發展過程中，我們其實減少高科技產業所面對的不確定性」。

至於台美關稅拍板下修到15%，但台灣現行美製車17.5％關稅，之前市場盛傳降到零，但今天沒有聽聞有調降，代表汽車關稅不會再更動？鄭麗君僅回應，市場開放部分，在跟貿易代表署簽署台美對等貿易協定時會完整報告。

