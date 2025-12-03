談判遭設局？汽車美容廠7打3 欠錢備棍棒痛毆

台中一名女子欠徐姓男子46萬元，雙方相約談判，女子找6名友人助陣。（圖／東森新聞）





為討債球棒對決開山刀，現在欠錢的比討債的還兇！台中一名女子欠徐姓男子46萬元，雙方相約談判，女子找6名友人助陣，還準備好球棒、鐵棍和鐵鎚，把債主3人打到手骨折，滿臉血，打人的還一度鎖門不給警方進，直到準備破門前一刻才乖乖就範。警方還在現場搜出武士刀跟毒品，動手7人全送辦。

員警抬起腳，猛踹鐵門，但鐵皮屋裡面的人就是不開門。

員警：「這應該要用撬的，沒辦法，鐵門這太硬了。」員警沒辦法，請消防隊協助破門，這時嫌犯乖乖配合，員警馬上衝進去逮人。

員警vs.主嫌洪姓男子：「你身上什麼東西，（剛剛搜過了）。」男子被壓制整個人趴在地上，他就是鬥毆案的主嫌，因為自己的朋友欠錢，竟把債主約到自己開的汽車美容店，還事先準備好一堆武器。

債主徐男朋友：「對方欠46萬，然後朋友要來這邊，談看看說怎麼樣還，莫名其妙對方就動手，然後把我們朋友關在裡面，不讓他們出來，把人家打到頭破血流，我們接到通知的時候，對方真的人太多，我們就只能在原處看。」

事發在3日凌晨2點多，台中東區十甲路的一間汽車美容店，29歲的黃姓女子欠24歲的徐姓男子46萬元，說好要談判，但黃姓女子卻找6名朋友助陣，7個人拿棍棒鐵鎚，毆打債主和債主的朋友。

記者vs.債主徐男朋友：「我眼鏡被打掉，我完全看不到，好像是他們有賭債的事情，然後我們就過來這邊處理。」

債主徐姓男子和他的2名朋友，3個人被打到頭破血流，其中傷最重的是28歲的林姓男子，右手被打到骨折，下肢挫傷後腦撕裂傷，牙齒也斷了。22歲的張姓男子左手也骨折，滿頭都是血。而徐姓男子，右肩和頭也被打，店裡店外血跡斑斑，警方派了20多人將嫌犯們一網打盡。

記者vs.打人嫌犯張姓男子：「為什麼打人，（我沒有打人，沒有打人）那什麼樣的問題。」

動手嫌犯被警方壓上車，還否認打人，但警方搜出鐵證。

台中三分局東信所所長廖文雄：「刑法妨害自由，聚眾鬥毆罪及，毒品危害條例罪，移送臺中地檢署偵辦。」

警方不僅搜出8支球棒，1把鐵鎚和一把武士刀甚至還搜出k他命毒品，女子欠錢不還，還叫人打債主超囂張，7人全被法辦。

