談判25年終落幕！歐盟與南方共同市場簽自貿協定 仍面臨歐農民反彈
編譯張渝萍／綜合報導
在談判超過25年後，歐盟與南美洲的南方共同市場（Mercosur）集團17日正式簽署一項雙方期待已久的自由貿易協定，在全球保護主義與貿易緊張情勢升溫之際，進一步強化雙方的商業關係。
根據美聯社報導，協定簽署儀式於巴拉圭首都亞松森舉行，為長達超過25年、曲折艱辛的談判畫下句點。
歐盟與南方共同市場簽署自貿協定
這項協議被視為歐盟的一項重大地緣政治勝利。正值美國加徵關稅、中國出口激增之際，歐盟成功擴大在資源豐富、且日益成為華盛頓與北京角力焦點的地區之影響力。
此外，歐盟與南方共同市場簽署協議的這舉動也傳達出一個訊息：即便美國總統川普正積極推動美國在西半球的地緣政治主導地位，南美洲仍選擇維持多元的貿易與外交關係。
該協議仍須通過歐洲議會的批准才能生效，可能面臨一定阻力。不過在南美洲，協議獲得廣泛支持，批准幾乎已成定局。
南方共同市場成員包括該地區兩大經濟體阿根廷與巴西，以及巴拉圭與烏拉圭。最新加入的玻利維亞尚未納入此次貿易協議，但未來數年可能加入。委內瑞拉則已被暫停成員資格，未列入本協議。
在南美畜牧業國家與歐洲工業利益的支持下，這項協議將逐步取消超過90%的關稅，涵蓋從阿根廷牛肉到德國汽車等商品，打造全球規模最大的自由貿易區之一，讓超過7億名消費者享有更便宜的商品。
范德賴恩暗指對抗川普破壞性政策防線
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稱這項協議為對抗川普政府破壞性政策的防線。
她在簽署儀式上含蓄批評川普：「這反映了一項清楚而深思熟慮的選擇，我們選擇公平貿易，而非關稅；我們選擇具生產力的長期夥伴關係，而非孤立。」
當時，川普正宣布因反對美國控制格陵蘭，將對8個歐洲國家課徵10%的關稅。
范德賴恩還補充說：「我們將前所未有地攜手合作，因為我們相信，這是讓我們的人民與國家繁榮的最佳方式。」
長期支持該協議的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）則稱此為全球合作的勝利。他在 X 平台上發文表示：「在單邊主義孤立市場、保護主義抑制全球成長的時刻，兩個共享民主價值與多邊主義承諾的地區選擇了一條不同的道路。」
歐盟環保規範要求讓南美苦惱
不過，魯拉缺席了簽署儀式，顯示兩大貿易集團間仍存在潛在緊張關係。
巴西去年擔任南方共同市場輪值主席國，原本準備上月主辦簽署儀式，但歐洲國家臨時喊停，要求進一步保障，避免廉價農產品湧入的農民利益。
失去主場風光的魯拉對此極為不滿，南美普遍認為這是歐盟過度要求的又一例證。
協議遲遲無法完成的主要原因之一，正是布魯塞爾要求南美農業生產須符合各項規範，從防止森林砍伐到塑膠包裝規則，因為歐洲農民抱怨，若南美農民標準較低，他們將無法競爭。
歐洲外交關係委員會資深政策研究員德馬雷（Agathe Demarais）表示：「歐盟對願意簽署自由貿易協定的開發中國家，所提出的極端要求清單，往往被視為帶有居高臨下的態度。」
最後一哩路！歐洲農民仍盼阻擋批准
在協議納入環保規範、對牛肉與糖等農產品設下嚴格配額，並拉長關稅削減時程後，歐盟再以高額補貼安撫農民，使農業大國義大利本月初轉而支持。
然而，即便協議已正式簽署，歐洲仍有強大遊說團體希望阻止最後一道關卡：歐洲議會的批准。
法國仍反對該協議，總統馬克宏擔心農民對歐盟的不滿情緒，可能在2027年總統大選中推升極右勢力。
歐盟貿易執委謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）在受訪時表示，他將於19日開始遊說歐洲議會議員，希望能在今年上半年通過協議，「大家都會盡快完成程序，讓我們能受益於這項歷史性成就。」
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
多圖／黑皮白雪公主+粗壯仙杜瑞拉掃毒抓賊 泰警新聞稿爆紅
川普：該幫伊朗物色新領導人 伊朗人不滿川普「援助喊假」、怒批被利用
對格陵蘭的執念！川普關稅威脅歐親密盟友 凸顯關稅「沒有最後版本」
抗高市政權！日最大在野黨立憲民主黨與公明黨擬組新黨 備戰眾院改選
其他人也在看
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 46
作家揭關鍵：民進黨若派去選台北市長戰蔣萬安是害「她」，也是害賴政府
布局2026縣市長選戰，民進黨在台北市人選仍未浮上檯面引發關注，包括前內政部長林右昌、行政院副院長鄭麗君等，都被外界視為可能人選；作家顏擇雅今（18）天直言，鄭麗君是賴政府相當難得的資產。要她選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 70
對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟
美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 38
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 178
「台灣政府的努力沒白費」他揭關稅談判內幕：華府很多人大吃一驚
歷經9個月談判，台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，終於掀牌！反紫光奇遊團成員許美華也在雙方談判落幕後公開「美方政府朋友」吐露的內幕，指出美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了，大讚「今次台灣政府的努力沒有白費」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 53
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 121
鄭麗文嗆關稅談判！她嘆：唱衰台灣有錢拿？
[NOWnews今日新聞]台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，國民黨主席鄭麗文則表達「非常痛心」，指出台灣的根基與國力已被搬空，國難當頭，民進黨卻還在慶祝；對此，陽明交大科技法律學...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 167
誰是共諜協力者？ 卓冠廷點名「這群人」：第一時間喊政治迫害、動機可議
中天新聞主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭收押禁見，引發政壇高度關注。民進黨新北市議員卓冠廷昨（17日）晚在社群平台Threads發文，直指現在是辨認「中共在台協力者」的最佳時機。他批評，當國家面臨實質滲透威脅時，若有人第一時間只會喊「綠色恐怖」，其心態與動機令人質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 20
國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？
2026九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，讓黨內及基層憂心。有藍營人士認為，至今仍未見黨中央的提名魄力及整合能力，真以為新北、台中都是囊中物？新北、台中若輸掉任何一席，全黨將面臨滅頂之災。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
希望誰選台北、桃園市長？蘇巧慧：民進黨人才濟濟
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市擬提名人、立委蘇巧慧今(1/18)表示，台北市是全國首都，民進黨內有許多人選都值得出來挑戰這個位置，希望黨中...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
台灣拿下全球首張232關稅優惠門票 韓企焦慮：1%差距就傷數千億
台美關稅談判拍板，在232條款的…民報 ・ 1 天前 ・ 9
黃國昌挺張啓楷選嘉市長 向王美惠下戰帖
民眾黨嘉義市長參選人立委張啓楷今天舉行「向嘉義郷親報告」造勢活動，民眾黨創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌帶領多位現任及候任立委到場力挺，柯文哲推薦張啓楷是財經預算專家有內涵，辦市政論辯會，張啓楷一定贏；黃國昌更向民進黨嘉義市長提名人立委王美惠下戰帖，籲王說清楚為何在立院反對幫軍人加薪、退休警消年金案自由時報 ・ 21 小時前 ・ 3
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 14
林宸佑涉國安法！張啓楷竟稱「綠色恐怖」 黃國昌8字嚴正表態
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉《國安法》案件遭羈押，民眾黨團副總召、嘉義市長參選人張啓楷昨（17）日受訪時竟聲稱，不要出現司法迫害與綠色恐怖，民眾黨團辦公室主任陳智菡也發文聲援，遭民進黨新北市議員卓冠廷反譏，「現在是一個非常好辨認哪些人，可能是中共在台協力者的時間點」。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，民眾黨的立場非常清楚，就是「勿枉勿縱、不要雙標」。民視 ・ 4 小時前 ・ 3
關稅15%不疊加+最惠國待遇 蕭美琴：感謝鄭麗君、楊珍妮爭取最大利益
談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，副總統蕭美琴表示，誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
顏蔚慈站台林亮君 憂白委亂象蔓延地方
新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與台北市議員林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她國中學姐更是通過黨內初選的學姐，並以中山大同區曾有議員落選一事為例，將全力支持林的初選。然而，談到自己三重蘆洲選區，顏蔚慈直言最大的因素是民眾黨，更批評民眾黨黨主席黃國昌一連串動作無助於國家，也無助於地方。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「說服了我自己」美伊關係現轉折？血腥鎮壓死上千人 川普竟突喊「感謝伊朗」、暫緩軍事行動
伊朗近日因大規模示威行動遭到血腥鎮壓，引發國際社會批評。外界一度評估，美國可能對伊朗採取軍事行動。然而，美國總統川普最新表示，伊朗當局已取消原定對超過800名示威者的死刑處決計畫，相關軍事行動因此暫時按下暫停鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
記者林宸佑涉國安法遭羈押 黃國昌籲毋枉毋縱不要雙標
中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民眾黨主席黃國昌今天（18日）說，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚，「毋枉毋縱、不要雙標」，不要特定案件就有特定綠媒事先掌握訊息，這才是法治社會該有的原則。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 129
川普再出狂言！稱考慮向反對美接管格陵蘭國家加徵關稅
正當美國國會兩黨代表團在丹麥首都哥本哈根努力緩和緊張局勢之際，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日表示，他可能對不支持美國控制格陵蘭的國家祭出關稅。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
綠南三都初選落幕！陳亭妃、賴瑞隆出線 蘇巧慧談整合：團結打出全壘打
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導民進黨於12日至14日晚間進行南三都初選民調，最終拍板立委賴瑞隆出戰高雄市長、立委蔡易餘角逐嘉義縣長、立委陳亭妃參選台南市長，外界關注綠營選後整合狀況。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（17）日回應，黨內的傳統一向就是初選激烈，選後團結一致，身為新北隊長的她，會帶領新北隊讓議員能打出全壘打。民視 ・ 1 天前 ・ 5