談判25年終落幕！歐盟與南方共同市場簽自貿協定 仍面臨歐農民反彈

在談判超過25年後，歐盟與南美洲的南方共同市場（Mercosur）集團17日正式簽署一項雙方期待已久的自由貿易協定，在全球保護主義與貿易緊張情勢升溫之際，進一步強化雙方的商業關係。

根據美聯社報導，協定簽署儀式於巴拉圭首都亞松森舉行，為長達超過25年、曲折艱辛的談判畫下句點。

在談判超過25年後，歐盟與南美洲的南方共同市場（Mercosur）集團17日正式簽署一項雙方期待已久的自由貿易協定。（圖／翻攝自X平台 @mercosur）

歐盟與南方共同市場簽署自貿協定

這項協議被視為歐盟的一項重大地緣政治勝利。正值美國加徵關稅、中國出口激增之際，歐盟成功擴大在資源豐富、且日益成為華盛頓與北京角力焦點的地區之影響力。

此外，歐盟與南方共同市場簽署協議的這舉動也傳達出一個訊息：即便美國總統川普正積極推動美國在西半球的地緣政治主導地位，南美洲仍選擇維持多元的貿易與外交關係。

該協議仍須通過歐洲議會的批准才能生效，可能面臨一定阻力。不過在南美洲，協議獲得廣泛支持，批准幾乎已成定局。

南方共同市場成員包括該地區兩大經濟體阿根廷與巴西，以及巴拉圭與烏拉圭。最新加入的玻利維亞尚未納入此次貿易協議，但未來數年可能加入。委內瑞拉則已被暫停成員資格，未列入本協議。

在南美畜牧業國家與歐洲工業利益的支持下，這項協議將逐步取消超過90%的關稅，涵蓋從阿根廷牛肉到德國汽車等商品，打造全球規模最大的自由貿易區之一，讓超過7億名消費者享有更便宜的商品。

范德賴恩暗指對抗川普破壞性政策防線

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稱這項協議為對抗川普政府破壞性政策的防線。

她在簽署儀式上含蓄批評川普：「這反映了一項清楚而深思熟慮的選擇，我們選擇公平貿易，而非關稅；我們選擇具生產力的長期夥伴關係，而非孤立。」

當時，川普正宣布因反對美國控制格陵蘭，將對8個歐洲國家課徵10%的關稅。

范德賴恩還補充說：「我們將前所未有地攜手合作，因為我們相信，這是讓我們的人民與國家繁榮的最佳方式。」

長期支持該協議的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）則稱此為全球合作的勝利。他在 X 平台上發文表示：「在單邊主義孤立市場、保護主義抑制全球成長的時刻，兩個共享民主價值與多邊主義承諾的地區選擇了一條不同的道路。」

歐盟環保規範要求讓南美苦惱

不過，魯拉缺席了簽署儀式，顯示兩大貿易集團間仍存在潛在緊張關係。

巴西去年擔任南方共同市場輪值主席國，原本準備上月主辦簽署儀式，但歐洲國家臨時喊停，要求進一步保障，避免廉價農產品湧入的農民利益。

失去主場風光的魯拉對此極為不滿，南美普遍認為這是歐盟過度要求的又一例證。

協議遲遲無法完成的主要原因之一，正是布魯塞爾要求南美農業生產須符合各項規範，從防止森林砍伐到塑膠包裝規則，因為歐洲農民抱怨，若南美農民標準較低，他們將無法競爭。

歐洲外交關係委員會資深政策研究員德馬雷（Agathe Demarais）表示：「歐盟對願意簽署自由貿易協定的開發中國家，所提出的極端要求清單，往往被視為帶有居高臨下的態度。」

最後一哩路！歐洲農民仍盼阻擋批准

在協議納入環保規範、對牛肉與糖等農產品設下嚴格配額，並拉長關稅削減時程後，歐盟再以高額補貼安撫農民，使農業大國義大利本月初轉而支持。

然而，即便協議已正式簽署，歐洲仍有強大遊說團體希望阻止最後一道關卡：歐洲議會的批准。

法國仍反對該協議，總統馬克宏擔心農民對歐盟的不滿情緒，可能在2027年總統大選中推升極右勢力。

歐盟貿易執委謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）在受訪時表示，他將於19日開始遊說歐洲議會議員，希望能在今年上半年通過協議，「大家都會盡快完成程序，讓我們能受益於這項歷史性成就。」

