談到最難忘的搭乘經驗 55688執行長林念臻竟然是去這裡

在今（3）日所舉辦的55688集團「20 週年品牌展暨代言人合作記者會」上，55688集團執行長林念臻、品牌發言人林念穎以及品牌代言人楊祐寧，一同暢談搭乘計程車最難忘的經驗。林念臻回想，印象中首度搭乘的經驗非常令人難忘，竟然是媽媽搭乘計程車來找她與妹妹，然後帶著姊妹一起再搭到醫院，不明所以的她，這才發現原來媽媽要臨盆生產，家中將有新成員報到了！

記者會中，帶點時光機懷舊的氛圍，回顧了20年以來55688的重要布局，也有持續刷亮並更新老招牌的意味，55688董事長林村田致詞時也拿出手寫的大抄，要對到場的合作夥伴表達深切的感謝。

為了替品牌進行對談與宣傳，林念臻、林念穎以及楊祐寧也分享了自己搭計程車的難忘經驗，林念臻回想後說道，應該是就讀國中時，有一天媽媽搭乘計程車來找她與妹妹，然後帶著姊妹一起再搭到醫院，不明所以的她，這才發現原來媽媽要臨盆生產了。

「然後就生了我弟弟」林念臻笑著對全場說道，這也反應出計程車在台灣人生活中已是日常的一部分，卻也乘載了許多歷史與重要時刻。

林念穎則是因為之前搭乘計程車的時候，年紀還很輕，礙於父親認為什麼身份應享有什麼樣的服務和生活，當時的她更應該搭乘捷運等大眾交通工具，偏偏坐計程車回家的時候，被父親當場看到，讓她覺得尷尬也印象深刻。

負責此次品牌活動的林念穎更進一步說明，品牌升級最核心的任務，是要讓這份「一直都在」的陪伴，連結更多不同年齡層的乘客，重新看見、重新感受55688的溫度，也是55688集團持續與不同世代溝通的核心精神。

記者會現場，也首度公開3支形象宣傳片，楊祐寧化身55688專業駕駛，以浪漫、美味、陪伴為主題，呈現55688與這片土地的情感連結，也期待開啟品牌未來能與異業展開合作，包括手搖飲、娛樂、餐飲、設計與零售產業，創造更多跨界新火花。

