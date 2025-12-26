一談到《太陽》江曉彤就心痛落淚！李沐：最大體會是珍惜

李沐（左起）、江齊合作影集《如果我不曾見過太陽》。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中，李沐與江齊分別以截然不同的角色視角，帶領觀眾一層一層解開故事謎團，也一步一步走進人物內心，感受嘆息與心碎的重量。趁著這次封面拍攝的機會，李沐與江齊和《COSMO》分享了許多幕後故事，以及她們如何透過角色重新看見同理、勇敢與溫柔的力量。

李沐在《如果我不曾見過太陽》，飾演追尋夢想的芭蕾少女「江曉彤」，卻遭遇不幸而折斷翅膀，陷入無法走出的絕望深淵。角色的悲劇命運令人心碎，不只惹哭觀眾，甚至戲拍完至今，李沐提起角色，依舊會為他們的遭遇心痛。當聊到拍攝此劇最大的感觸時，她一時情緒湧上，眼淚跟著落下：「我最大的體會是要珍惜吧！很多時候，那種很小、很普通的事情，我都會覺得真好，例如天氣好的時候，如果角色們可以感受到這種美好，那該多好？」

李沐飾演追尋夢想的芭蕾少女「江曉彤」。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

拍攝過程中，李沐深受劇組的信念感影響，意識到這是一個「很重要的故事」，讓她重新感受到新聞標題的重量。她說：「電視裡，所有美好、可怕的事情都離我們很近，人是會習慣的動物，所以當暴力的事情一直重複的時候，大家都會失去感覺，但這部戲讓我重新感受到，那些事件，都是別人真實的人生，改變某人命運的重要轉捩點。」希望透過這齣戲，讓觀眾把對角色的同情，進一步轉化成同理心，在現實生活中遇到類似處境的人時，多一份理解與關懷。

為了詮釋「江曉彤」，李沐花了3個月時間練習芭蕾，芭蕾也讓她深刻感受到心與身體的連結，舞蹈老師帶她暫時放下「動作對不對」、「拍子對不對」的焦慮，轉而探詢每個動作給心靈帶來的感受，她笑說：「在這之前，我的心跟身體可能斷訊了好一陣子，但現在心和身體是可以連結的。」

至於「江曉彤」和李沐本人，有哪些相似或不同之處呢？李沐自認自己的「原廠設定」比較悲觀，但江曉彤是那種相信努力會有回報的類型，並且對世界有很多愛，會直率地關心身邊的人、不求回報，這些特質，竟也潛移默化的影響李沐：「這些特質，跟原本的我是有一些距離的，但拍攝完之後，她有成功把我變成那樣的人，我才發現，江曉彤是有這樣的力量的人，她對這個世界很天真、乾淨的部分，是很有影響力的。」

江齊形容角色周品瑜很像「社會新鮮人」。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

但在愛情觀的部分，她就和角色差異較大了，李沐說：「我和曉彤一樣，喜歡上一個人會很死心塌地，但我長大了，也社會化了，漸漸感受到心意有時候是會騙人的，好像也不需要全然相信，更懂得在心意與現實之間做平衡。」

江齊在《如果我不曾見過太陽》裡，飾演紀錄片採訪者「周品瑜」，追尋著有著迷霧般神秘江曉彤的過去，江齊形容角色很像「社會新鮮人」，懵懵懂懂卻很勇敢，執著又單純，想把眼前的事做到最好，而江齊本人，因為沒有拿到全部集數的劇本，她和角色周品瑜一樣，跟著故事一步步靠近真相，一直處於「很想知道到底真相是什麼」的狀態，這也成為她投入角色的重要推力。

而隨著劇情展開，《如果我不曾見過太陽》也帶給江齊很大衝擊，為人物的遭遇感到沈重又無力，她也像多數觀眾一樣，在這個故事中，不知道自己能做些什麼，最後想到的答案，是：「多愛身邊的人，然後多珍惜彼此。」因為這個社會，「需要多一點的包容跟愛，少一點的批評和責備。」她也強調，你永遠不知道別人經歷了什麼，所以不要輕易批判，有機會就多展現一點愛吧，這她最想透過作品傳遞的訊息。

在表達愛和溫柔這件事上，江齊卻不吝於展現，有次，她在大安森林公園跑步時，遇到一位看起來「烏雲罩頂」的女生，整個人被低壓情緒籠罩，江齊跑了一圈又再度看到個女生，決定送給對方一個微笑，第三圈再遇到，就給對方更燦爛的笑容，對方看到後，也回給她大大的笑。

那一刻她很確定：「笑容很像有魔法一樣，很溫暖。雖然好像沒辦法實際上幫助到什麼，但我可以感受到，那個女生的狀態因為這樣有了一些好的改變。」會對路人使用笑容的魔法，是因為江齊有次也在路上收到陌生人的善意微笑，她笑說：「我當下感受到那個溫暖，覺得這可能就是人跟人之間最容易做到的連結。」她身體力行實踐了善意和溫暖的循環。

