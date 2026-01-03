談助理費案強調清白 林岱樺自詡「高雄女兒」拚市民做主

民進黨高雄市長初選參選人立委林岱樺。（圖／周志龍攝）

民進黨今（3）日舉辦高雄市長初選提名政見會，立委林岱樺在會中提出多項市政政見，涵蓋長照健康、產業轉型與港灣觀光發展，同時也正面回應近期助理費案遭搜索約談的爭議。她強調自己經得起檢驗，並直言高雄市長選舉不該是比大咖、比靠山，而是一場「市民做主」的公民運動。

林岱樺表示，自己在鳳山服務已逾25年，長期深耕地方，對高雄市民的需求有最直接的理解。她指出，高雄即將邁入高齡社會，長輩的健康照顧刻不容緩，因此提出「65歲以上長者免費智慧健康手錶」政見，透過即時監測心跳、血壓與血氧數據，並與高雄市立醫院系統串聯，結合AI與大數據技術，一旦出現異常或跌倒狀況，即可即時通報、派遣救護資源，讓市立醫院成為市民最堅實的健康後盾。

廣告 廣告

針對高雄產業發展，她指出，近年鋼鐵、螺絲等傳統產業受到國際情勢衝擊，勞工與中小企業承壓，她主張不能只喊「產業升級」，而是要提出具體方向。她提出以高雄戰略地位、科技能量與海洋環境為基礎，發展「三大護國產業」，積極布局軍工、無人機、無人艇等相關產業，讓國防需求轉化為在地訂單與就業機會，初估可為高雄帶來上千億元產值，讓高雄成為守護台灣的新產業核心。

在觀光建設方面，林岱樺表示，高雄港灣具備國際級條件，未來將推動「一纜二塔三黃金」港灣觀光藍圖，包括跨港纜車、雙塔地標、觀海塔與相關設施，串聯旗津與市區，發展過夜型觀光，帶動餐飲、住宿與服務業成長，創造大量就業機會，讓高雄成為國際旅客「來了就不想走」的城市。

談及近期因助理費案遭搜索約談的爭議，林岱樺回應，這一年來經歷前所未有的打擊與考驗，但所有調查都已證明，沒有任何一毛錢流入私人帳戶。她強調，自己經得起檢驗，也承受得起壓力，將抹黑、攻擊、封口與威嚇視為淬鍊的過程，更堅定為高雄打拚的決心。她直言，這場市長選舉不是比靠山、比大咖，而是一場市民做主的公民運動，「市民最大咖」，希望獲得市民支持，讓高雄持續向前、越來越好。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態

下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈

A-Lin跨年唱到Seven Eleven笑翻全場 原唱也來加一