談協和電廠改建 謝國樑：沒有安全就沒有電廠

（中央社記者王朝鈺基隆26日電）協和電廠更新改建計畫（四接）已於2月間通過環境影響評估審查，基隆市長謝國樑今天表示，沒有安全就沒有電廠，一定會做好嚴格把關，才會考慮後續每一步。

台電推動協和發電廠更新改建計畫（四接），計畫內容包含填海造陸設置天然氣接收站及卸收碼頭，以汰除原有燃油機組，並改建為燃氣複循環機組，同時增設液化天然氣（LNG）儲槽及氣化設施，環境部已於2月26日通過環境影響評估審查。

謝國樑上午出席太白里白米甕籃球場暨兒童遊戲場啟用典禮受訪說，市府24日召開安全及減災會議，與會專家提出許多建議，下次將邀請台電與會，盼從規劃到施工，透過會議了解專家對於改建的看法及相關因應措施。

台電公司副總經理鄭慶鴻受訪說，電力供應一定是要先考慮地方和電廠的安全，台電一定會做到基隆市的安全，更新改建的目標之一就是為穩定供電，協和電廠長久以來與地方維持許多互動，彼此共存共榮，未來在改建過程中，也會秉持同樣精神與地方互動。（編輯：張銘坤）1141126