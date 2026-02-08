談及電影《世紀血案》爭議 蘇巧慧：歷史沒有很遠、甚至還沒有翻頁

近期取材自「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議延燒，也掀起政壇議論。民進黨立委蘇巧慧的父親蘇貞昌，過去曾是美麗島事件被告林義雄的辯護律師之一。蘇巧慧今（8）日被問及此議題時回應，「歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁」。

蘇巧慧說，父親當年是美麗島事件的辯護律師，相關場景與事件確實對很多人留下深刻影響，也希望有更多人知道這段歷史，理解台灣民主得來不易、應繼續守護。

蘇巧慧回憶，她記得父親曾提到，當年方素敏站上台後一度一句話都說不出來，但台下群眾流著淚，把手上的捐款往演講台上丟；她表示，這象徵的是對台灣民主的支持、也為受刑人抱屈，相關事件至今仍歷歷在目。

蘇巧慧也說，「歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁」，希望更多人了解這段歷史，揭露歷史不是為了揭露創傷，而是讓大家明白台灣民主有多麼不容易才爭取而來，社會應該繼續守護台灣的民主。

蘇巧慧表示，在這些真實存在、離現在並不遠的事件中，受刑人、受刑人家屬、辯護律師、辯護律師的家屬等當事人都還在的現在，希望能讓真實狀況被呈現。

