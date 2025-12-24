談台北再爆隨機殺人案 朱立倫：痛楚是此刻必須溫柔相擁的理由

國民黨前主席朱立倫。呂志明攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

今天是平安夜，國民黨前主席朱立倫下午在臉書表示，歲末將至，因突如其來的意外陰霾，讓台灣社會在寒冬中承受了沉重的傷痛，這份痛楚是來自社會安全的共同裂痕，也是我們此刻必須溫柔相擁的理由。

朱立倫說，12月是祝福與感恩交織的季節。在平安夜來臨之際，我們更需要試著在希望的餘燼中，重新找回彼此扶持的力量；那一聲平安與祝福，不只是問候，更是能滲透進傷口、讓社會一起攜手走出低谷的勇氣。

朱立倫也提到，15年前自己在新北市親手點亮了第一座「歡樂耶誕城」，讓燈光、音樂與笑聲成為無數人冬天的記憶；15年後自己站在維也納和布達佩斯的街頭，被多瑙河畔的燈火與古老城市的溫柔包圍。

朱立倫說，在這一刻自己深刻體會，無論身處地球的哪一個角落，只要有人願意在那片黑暗中用心點亮希望，那份溫暖與感動，就會跨越時間的長河、穿透國界的疆籬，最終靜靜地流回每一個疲憊的心靈。

朱立倫說，今晚讓我們在平安夜中，一同用祝福與溫暖，替台灣社會點亮一盞燈，願平安如約而至，願希望永不止息。

