即時中心／林韋慈報導

今（19）日，國防部長顧立雄接受媒體採訪時，就近期台海局勢與中日關係緊張發表看法，強調中國不應以武力解決爭端。他表示，中國若持續軍事擴張，理念相近的國家都會感受到威脅，並可能採取行動阻止戰事發生，以維護區域和平與各國認定的核心利益。他直言，「真正的麻煩製造者來源是中國」。





顧立雄指出，不僅是台海，南海及整個印太地區，中國持續以軍事手段施壓，對區域安全造成嚴重挑戰。他強調，台灣及相關國家必須正視中國的威脅，「中國應該放棄以武力解決問題的思維，這對區域安全與國際秩序都至關重要。」



此外，針對高檢署查獲香港籍丁小琥在台籌組共諜組織，並吸收我國 6 名現役及退役軍官，企圖竊取機密及遊說現役軍官未來戰時不抵抗，顧立雄表示，中國的滲透活動確實嚴重，但國防部將持續強化防護與保防教育，並嚴格查核機密資料。他對此事件表示痛心，並強調國防部會不斷精進應對能力。



他也提醒，面對中國的軍事與滲透行為，台灣必須保持高度警覺；並坦言，中國軍方高層存在貪腐問題及整肅現象，部分官員甚至被消失。相比之下，生活在民主社會的台灣，人民則能從容面對各種挑戰，享有自由與安全。

原文出處：快新聞／談台海局勢與滲透威脅 顧立雄：麻煩製造者是中國

