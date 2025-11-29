談台灣下一個10年 賴清德揭「三大關鍵機會」：做好準備才能掌握

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「2025總統與青年論壇」（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（29）日出席「2025總統與青年論壇」，與現場超過200名高中生面對面對談。針對學生詢問「台灣未來10年不能錯過的3個機會」，賴清德指出，未來全面智慧化的時代需要台灣，台灣必須把握住，不僅成為智慧國家，也能成為智慧產業鏈重要一環；而國際社會對於淨零轉型議題將趨於一致，台灣若無妥善因應，可能會被淘汰。最後，台灣面臨中國威脅，必須保護自己的國家安全，同時維護台海和平穩定與印太的繁榮發展，「相信當台灣成為國際社會信任、負責任一員的時候，國際社會也會給台灣許多機會」。

賴清德出席「2025《今周刊》總統與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」，與學生座談交流並接受提問，針對學生詢問「台灣未來10年不能錯過的3個機會？」賴清德先表示，這個問題很大，而機會常常是因為挑戰而產生，也要做好準備才能掌握，同時可能涉及國際需求，「如果從這3個元素來看的話，未來10年，國際上到底有什麼大事情需要台灣？」

賴清德指出，第一，未來全面智慧化的時代需要台灣，台灣必須把握住，不僅僅要成為智慧國家，也能夠成為智慧產業鏈重要一環；第二，國際社會對於淨零轉型議題將趨於一致，因為天災、地變越來越嚴重、氣候危機越來越清楚明確，如果台灣沒有妥善因應，可能會被淘汰。例如，台積電雖然很強大，但向台積電下訂單的公司，也會要求台積電提供的產品一定要能夠淨零，或是碳排低到某種程度，如果台灣比其他國家做得更好，相信會是台灣另一個機會。

賴清德接續指出，第三，國際社會需要台灣。台灣面臨中國的威脅，身為民主國家的台灣，我們要保護自己的國家安全，也要維護台海和平穩定，特別是印太的繁榮發展。他認為，台灣要把握提高自己的力量，並且為國際社會做出貢獻，「相信當台灣成為國際社會信任、負責任一員的時候，國際社會也會給台灣許多機會」。

針對學生關注打詐議題，賴清德則表示，全台灣一天大概有五、六百件詐騙案件，因此他上任總統後，要求警政署需要統計破獲案件、追回詐騙金額等，要求警政單位不能夠隱瞞、全部都要彙整。也一如同學所提，提高刑責與量刑，並且通過《詐欺犯罪危害防制條例》 打擊詐騙，同時修正《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》及《刑事訴訟法》等「打詐四法」，希望解決詐騙問題、提高刑度。最近法務部又提出《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案 ，要再提高刑責，只要詐騙一億元以上，至少七年以上有期徒刑量刑。

賴清德強調，不只有法律，政府還成立詐騙防治中心，包括內政部、法務部、金管會、數發部、NCC等都參與在內，大家組成一個團隊在打擊詐騙。此外，政府也提出打的詐綱領政策已經進入到2.0，並分成識詐、反詐、阻詐、堵詐、懲詐五個步驟。

賴清德指出，識詐方面，透過各種管道與宣傳，讓民眾了解各種形式的詐騙；反詐方面，是由數發部負責，透過機器人在網路上巡視進行反詐騙工作；阻詐方面，是透過金融單位協助，阻止錢被領走；堵詐方面，是委由中華電信、NCC等協助；懲詐工作則是提高量刑。

賴清德說，除此之外，國家也編列額外預算，明年預計會有90億元投入打詐工作，他強調，國家非常重視打詐，也呼籲同學可以下載警政署的打詐儀表板 ，APP中紀錄每一天發生的案件、內容，可以讓更多人知道目前在流行什麼樣的詐騙，就能夠讓越少人被詐騙。

