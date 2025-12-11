談台灣之盾？路透曝外交部次長密訪以色列

▲外交部次長吳志中。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 《路透社》獨家報導，知情人士透露，台灣外交部副部長吳志中近期祕密訪問以色列，但並未透露與以國官員交流的內容，也拒絕證實是否包括談論「台灣之盾」的議題。

《路透社》引述3名知情人士說法，台灣外交部次長吳志中最近幾週低調出訪以色列，訪問時間就在這個月。但3人都不願透露吳志中此行，會見哪些以色列官員以及會談哪些內容。

而台灣總統賴清德10月國慶演說公開表示要為台灣打造防空系統「台灣之盾」（T-Dome），據傳將參考以色列的「鐵穹」防空系統。但消息人士也拒絕透露吳志中此行，是否有包括討論「台灣之盾」的相關議題。

雖然台灣高級外交官員會出訪海外，但訪問以色列並不常見。由於北京壓力，台灣與以色列的正式外交關係很少，以色列也僅承認北京而非台灣。不過台灣仍將以色列列為民主夥伴，在2023年哈馬斯襲擊以色列及加薩戰爭後，向以色列表達強力支持，雙方接觸程度也不斷提高。

報導指出，以色列外交部並未回應此事，台灣外交部也回應吳志中是否訪以，僅聲明台以雙方擁有共同自由民主價值觀，也將持續務實推動雙邊貿易、科技、文化等領域交流合作，也樂見更多互利的合作形式。

報導也提到，台灣在中東地區外交影響力很有限。台灣與以色列彼此於特拉維夫、台北設置經濟文化辦事處，負責實質交流，台灣也常接待以色列官員、議員。今年9月，賴清德在總統府接見6名來訪的以色列國會議員；今年10月，吳志中在台北設宴接待以色列社會福利部總司長亞朗尼（Yinon Aharoni）。賴清德10月出席「美國以色列公共事務委員會」（American Israel Public Affairs Committee）晚宴時，也稱以色列捍衛領土的決心與能力，為台灣提供了「寶貴的楷模」，並引用了《聖經》大衛戰勝歌利亞的故事。

文章來源：

Exclusive: Taiwan's deputy foreign minister made secret trip to Israel, sources say

