談台灣半導體為何成功？ 家登董座邱銘乾直言「不小心抽到大獎」

全國創新創業總會今日（12/10）舉辦白皮書發表會，甫上任的總會長、家登精密董事長邱銘乾提及半導體產業成功因素，他認為，台灣半導體真的是不小心抽到大獎，其成功的原因包括政府政策輔導（如開創科學園區），以及台灣工程師的性格使然，他們願意在產業深蹲20年，讓台灣半導體在世界上具有絕對壟斷優勢，「我認為此優勢在5～10年不會有太大變化」。

邱銘乾受訪表示，自己推動創新創業白皮書的初心，是希望以「以小代大」的模式，讓政府與新創之間的連結制度化、落地化。

他坦言，台灣正面臨少子化、法規日益繁複的巨大挑戰，年輕人創業的困擾遠超以往。他呼籲政府必須及早從政策面和制度面進行法規鬆綁，並賦予創新創業輔導機制更高的彈性與效力，否則台灣最引以為傲的中小企業體系，恐將隨人口結構變化而式微。

談及半導體產業，邱銘乾認為，台灣是「不小心抽到大獎」，這份成功得益於政府系統性的政策輔導，以及台灣工程師願意在產業中「深蹲二十年」的性格，造就了高效率、高彈性的文化。

他預期，台灣的半導體產業優勢在未來5到10年內不會有太大變化。特別是隨著半導體製程微縮面臨瓶頸，先進封裝將成為新的增長引擎，而台灣憑藉其工程師文化，將繼續帶領這個領域的發展。面對人口結構變化，他也建議台灣應發揮「聚焦精神」，集中資源在 AI 和半導體等單一產業，讓台灣被世界看見。

對於供應鏈往美國移動的大趨勢，邱銘乾直言，供應鏈移動由需求端驅動，但如果客戶期望在新的地點仍能維持「低成本、高效率」的模式，那麼轉移成功的機率幾乎為零。他強調，供應鏈轉移的前提是需求端必須願意「出大錢」，犧牲自身的毛利率，用合理的價格來吸引供應鏈轉移，否則任何在海外設立「類科學園區」的規劃，都難以忽視高昂的成本考量。

