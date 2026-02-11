談台灣經驗 關恆：台北101下五星旗讓我生氣卻見證言論自由

曾因冒險拍攝新疆「再教育營」影片而震動國際的中國青年關恆，在美國移民拘留所經歷了長達5個月的監獄生活後，日前終於獲得釋放。他在重獲自由後，接受了台灣中央廣播電台專訪時，分享了他個人獨特的台灣經驗。他提及自己兩度來台，總會在台北101下面看到許多拿著五星旗的民眾，讓他感到非常生氣，雖然心情很複雜，卻也深刻體悟到這就是一個保障言論自由國家所體現的包容性，而這就是台灣。

冒死拍攝新疆再教育營青年關恆 在美獲釋

關恆是在2020年孤身進入新疆，根據媒體曝光的大規模關押設施線索按圖索驥，拍攝了大量的第一手影像資料，證實了新疆再教育營的存在。而為了對外公布相關訊息，關恆次年在無簽證的情況下渡海進入美國尋求政治庇護，但在2025年8月，卻因一場誤會而遭移民執法人員逮捕，面臨遣返中國或烏干達的困境。所幸在經過各方的法律援救後，繼今年初於紐約州移民法庭獲得庇護許可後，關恆終於在美國時間2月 3日獲釋，重新獲得自由。

真正自由仍須等待1個月見分曉

關恆在接受央廣專訪時說，獲釋當天的情緒並不如外界想像中激動，因為他的心態還沒完全從「監獄模式」切換回來，直到幾天後心情才逐漸好轉。而儘管目前重獲自由，但法律程序尚未塵埃落定，美國國土安全部（DHS）仍有一個月的時間決定是否對其案件提出上訴；若不上訴，他才算真正獲得在美國繼續停留的合法權利。

監禁5個月的煎熬與心靈轉捩點

談到這5個月的牢獄之災，關恆坦言，面對惡劣的環境、自由的缺失，加上案件結果的高度不確定性，讓他備感煎熬。在那段孤立無援的日子裡，他還經歷了3任律師的更換，直到第三任律師陳闖創的介入，並展現高度負責的態度，他才感到比較安心。

至於如何熬過這5個月，關恆說，除了母親不辭辛勞的探視外，一位來自非洲喀麥隆的獄友對他產生了深遠影響，讓他體會到好事的發生可能帶來壞的結果，但壞事的發生也可能帶來好的轉機，因此讓他對入獄這件事有了不同的看法，也幫他度過了最難熬的時期。

他說：『在事情發生的時候，你也不知道這個事情之後會帶來一個好結果還是壞結果，告訴我說當時你覺得是一個好事發生，可能會帶來壞的結果，當時是一個壞的事情發生之後可能會帶來好的結果，但是你都無法確定，你不知道未來會怎樣，你說不準， 所以你只能保持一個堅強的心態，去堅持，去等到這個結果出現。』

人生轉彎了 從低調生活到決定參與公共事務

不僅如此，這場牢獄之災也徹底改變了關恆的人生觀。在赴美之初，關恆為了躲避中共的追蹤與壓力，一直過著極其低調、與世隔絕的生活，甚至形容自己過去是活在「小世界」裡。但在獄中，當他得知外界有如此多素未謀面的人、媒體、甚至是國會議員在關注並援救他時，讓他無比感激，也決定未來要改變生活方式，保持與外界的聯繫，開始積極參與公共事務。

談台灣經驗 言論自由的包容讓他震撼

而談到從中國嫁到台灣母親，這次為了他的官司，三番兩頭往美國跑，讓他十分感動。但關恆接著話鋒一轉，提及了他的台灣經驗，他曾在2016及2018年兩度到台灣探視母親，2016年那次甚至見證了蔡英文總統的當選，因此對台灣印象極好，但他也坦言，每次在台北101下面看到拿著五星旗的民眾時，就會很生氣，雖然心情複雜，但卻可以深刻體悟到，這就是一個保障言論自由國家所體現的包容性，而這就是─台灣。

他說：『其實我2016年 我剛到臺灣的時候， 是2018年啊，那會兒我有時候會自己去在101那邊閒逛，然後就看見下面老是一些人在舉著五星紅旗，我那會兒就覺得是一個挺生氣的事情，但是又覺得這是一個能保障言論自由的國家所體現出來的事情吧，這樣我覺得雖然我看到他們在那邊，說中國又是怎麼好怎麼樣了，我當時其實感覺很複雜，但是 一個保障言論自由的國家， 它就是允許人們有不同的聲音，所以當時給我的感觸其實蠻多的。』

感謝外界聲援 也相信美國司法能公平判決

對於自己的案件最終能「翻盤」，關恆認為，這體現了美國司法獨立的精神。儘管目前美國整體移民環境趨於嚴格，但其案件最終仍由法官根據法律判決，只要能提出具體的事證，他相信法官必定可以公平判決，而非像中國那樣由領導意志決定。

訪談最後，關恒再次向所有關注與提供幫助的人致謝。他也提到，在監獄中看到許多與他有類似遭遇的移民，卻沒有像他一樣獲得外界救援的機會，這讓他深感自己的幸運與他人的艱難。