談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事情同時發生為湊巧還是有意為之無從判斷。美國現在要的是債券購買而非美元貶值，因此觀察協議時，重點不是匯率反而是債券。
陳鳳馨表示，目前美國財政部簽署匯率協議是否等於「逼台灣央行升值」仍未可知，因為先前日本也簽署了匯率協議，但最近日圓不斷貶值，已貶到半年來的新低點。現在美國就財政部而言，最優先的事是要確保沒有人拋售美國公債，反而要有源源不斷的資金購買美國公債，匯率的優先順序反而排序在後面。陳鳳馨猜測，此次匯率協議背後要求的是「要台灣繼續大量購買美國公債」，至於新台幣升值可暫且不管；所以美國固然不會希望新台幣大幅度貶值，也不會強迫新台幣快速升值。陳鳳馨指出，在觀察協議時，重點不是匯率、反而是債券。
陳鳳馨說明，台灣並非第一個與美簽署匯率協議的國家，9月12日開始，美國陸續與日本、瑞士、韓國、馬來西亞、泰國簽署匯率協議，若以簽署協議的時間做為分界點對照這五個國家過去對美元的匯率，可發現除馬來西亞仍在升值外，其他四種貨幣對美元皆是貶值；其中日圓已貶破155的關卡，若無美國默許是不可能的事情。而貶值和市場非常憂心日本首相高市早苗有很大的關係。陳鳳馨解釋，第一，高市早苗採取財政寬鬆政策，且未提出振興經濟確切預算，無論14兆或17兆，對於赤字已相當高的日本財政自然是雪上加霜，因此既會使日本公債殖利率上升，價格下降，也會對日圓造成影響；第二，高市早苗不斷施壓日本央行不要升息，這兩個因素即使得日圓不停貶值。
陳鳳馨認為，《經濟學人》和美國財政部應該僅為不約而同，刻意放話的機會相對偏低。陳鳳馨指出，傳統認為中央銀行控制匯率不能太快升值，主要是希望能救台灣的出口產業，因為若新台幣升值太快，同樣的美元報價獲益便會減少，或必須調高美元報價，使台灣與他國相比之下較無競爭力。然而今年以來新台幣升值最大的後遺症來自於金融體系，因為台灣的保險公司收取了保戶的資金後必須進行投資，且保證利率比一般的定存利率高，但保險公司必須做非常的保守的資金安排，因此股市的比例不能太高。
陳鳳馨表示，對此許多壽險公司過去幾年幾乎都到海外投資美國公債、公司債等穩定性、利率高的投資產品，初步估計這些保險公司到海外投資高達7000億美元（約21.9兆新台幣）。然而一旦遇到美元貶值、新台幣升值，短期內雖看不到嚴重問題，但等到這些公債或台灣保戶保單到期，需使用新台幣給付，保險公司的美元資產若因幣值的貶值而變少，便會成為損失。美國經濟學家曾評估，若新台幣快速升值，潛在的損失可能高達2000億美元（約6.2兆新台幣），這也是《經濟學人》特別提到，「保險公司大到不能倒」是台灣現在要護著新台幣不能快速升值的重要原因。
陳鳳馨指出，中央銀行只有一件事可說服美國新台幣無法快速升值，即為若放任新台幣升值，中央銀行的3000億美債和保險公司的7000億美債可能非拋售不可，否則沒有足夠資金處理相關問題。而現在美國負債率相當高，近幾個月美國財政部不斷發債，若市場上在拋售美債，其發債成本恐變得相當高。若要壓低發債成本，但不能讓美債動搖，最好的方法就是找到更多買主，日本、韓國、台灣和部分歐洲較富有的國家顯然就是美國財政部所看中的小金雞母，當這些國家拚命購買美債時，中國再怎麼拋售影響也不大，就算擴大發債金額也至少還有人能吸納。
陳鳳馨續指，此次台美簽署匯率協議後，新台幣不但沒有升值，反而連續兩天小幅度貶值。此次匯率協議之後需關注的是央銀還要購買多少美國公債，而新台幣短期內應該不會有太大幅度的升值，主要觀察點在於日圓、韓元能否止貶。而人民幣這段期間相對是較強勢的貨幣，若人民幣持續升值或升值幅度拉大，屆時新台幣才會隨勢而升值，否則新台幣不會有單獨升值的空間。
