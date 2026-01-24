談台美關係！ 林右昌：美國需要台灣的幫忙
前基隆市長林右昌在去年因大罷免失利交出民進黨秘書長一職，隨後前往美國多地進行產業訪問。林右昌23日接受專訪時表示，台灣在協助美國重建製造能力上扮演關鍵角色，當前台美關係並非美國單方面以關稅等手段壓迫台灣赴美設廠，而是雙方互相需要的雙贏局面。
林右昌去年10月赴美國德州達拉斯、奧斯汀及亞利桑那州鳳凰城進行產業訪問，11月再前往以色列考察新創與文史領域，他23日接受《寶島全世界》專訪時分享訪問的觀察與反思，他強調政治人物必須深入了解產業現況，才能在政策上給予企業界實質支持。
林右昌透露，他在美國前後考察約30家公司，包含台達電、緯創、東元、東洋、環球晶等企業。他表示，儘管自己理工背景出身，過去在行政院任職時也負責產業相關政策，但實際到第一線後發現術業有專攻，許多眉角需要深入了解，這趟行程讓他收穫豐富。
林右昌強調，台商是世界級企業，不只從台灣角度出發看待問題。他指出，面對世界地緣政治變動，對台灣高科技產業影響甚鉅，政治人物必須深入了解產業，才有辦法在政治或政策上給予企業界支持，這是非常難得的機會。
談及台美關係，林右昌分析，在美中競爭中台灣是美國的核心利益，現在正處於科技軍備競賽階段，台灣電子五哥對美國來說非常重要。他表示，要讓「美國再偉大」的製造能力，台灣能夠幫得上忙，當前台美關係並非單方向的美國用關稅等手段壓迫台灣去設廠，而是彼此都需要，台灣需要美國政策支持，美國也需要台廠幫忙，這是雙贏局面。
