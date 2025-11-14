談台美關稅談判 李淳：我對談判團隊和台美關係有信心

前駐歐代表李淳今（14）天接受媒體訪問。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 台灣現行對等關稅為「20%＋N」，近日美國媒體《Politico》報導指稱，美方要求台灣投資金額「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。對此，前駐歐代表李淳今（14）天接受媒體訪問指出，日、韓對美出口主要是汽車，韓國還有造船，台灣則是電子和半導體，而且是代工模式，而台積電已投資美國1650億，再加上供應鏈的廠商投資，「我對談判團隊和台美關係有信心，關稅談判結果不會太差」。

由前總統蔡英文創辦的小英教育基金會旗下的「想想論壇」今（14）日刊出李淳以「半導體供應鏈革命性轉變，發揮『台灣模式』最難複製秘方 確保競爭力」為題的評論，點出台灣代工模式長期持續被各國複製，但台灣並未被後浪擊敗，反而發展成進階版模式，面對如今革命性的變局，台灣要繼續讓「台灣模式」進化，以實力保護台灣。

就關稅談判而言，李淳說，川普政府對台灣的投資期待自然是以半導體及電子供應鏈為重心，台灣政府為此提出「台灣模式」作為投資美國的核心指引，各界有不同的解讀，但他認為，配合整個產業的變遷，台積電一定要投資美國，而非川普替它做的決定，「神山一定要留在台灣」的看法是破壞台積電對客戶信任感，「把神山種到美國去」，政府站在協助的立場，才不會讓台積電失去供應鏈的核心地位，而「台灣模式」是維繫競爭力、鞏固供應鏈地位的必經之路。

李淳強調，台灣企業的變遷，過去50年來已經開始了，現在只是轉換地方而已。過去台商在中國投資含轉第三地到中投資超過10兆，所以現在也沒有缺席美國這個賽場的空間，以製鞋業寶成為例，現在足跡遍佈全球，是代工業複製相當成功的例子。李淳說，美國重視台灣安全不是因為我們生產半導體，這只是加分項目，基本原因是我們在第一島鏈的關鍵地位。

但他也強調，美國在亞洲的軍事布局，不可能用投資金額換取台協防台灣安全的承諾，但台積電不可能和台美關稅談判完全脫勾，因為232條款可以爭取讓政府幫助台積電創造一個更好的投資環境。「我對談判團隊和台美關係有信心，不會太差」。

