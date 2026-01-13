談台美關稅 柯文哲批「台灣非民進黨專利」：別到最後變美積電

台美關稅談判進度備受關注，目前傳出稅率將從20%下調至15%，不過條件是台積電需在美興建至少5座先進晶圓廠。民眾黨前主席柯文哲今（13）日表示，就算降為15％也是跟日、韓一樣，沒有比較優惠，而且台積電作為台灣重要的半導體產業鏈，不要搞到最後變成「美積電」，痛批「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。

柯文哲今天陪同民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟，他在受訪時提到，黃國昌現在剛好率團到美國訪問，主要就是討論外界關心的軍購案與關稅議題。軍購方面，柯文哲表示，自己在2024年總統大選時，就提出國防經費要增加到GDP的3％，「不過天下沒有白吃的午餐，安全防衛很花錢我們都曉得也支持，但並不代表錢可以亂花」。

柯文哲指出，到目前為止，已付錢卻還未交貨的金額至少超過6000億，在這個狀態下又要編列1.25兆的國防預算，大家當然很難接受，特別是總統賴清德自己去《華盛頓郵報》宣布要買軍火，可是在國內卻又不做解釋，不僅沒有報告，甚至連接受質詢都不願意，認為不應該每次都掛著「愛台灣」的口號就為所欲為，也不應每次都拿美國作藉口來搪塞。

至於台美關稅，柯文哲說，目前台灣稅率南韓、日本都多5％，就算降為15％也沒有更優惠，而且更重要的是到底拿了什麼去換？台積電還是台灣很重要的半導體大廠，若是最重要的產業鏈被搬走，台積電搞到最後變「美積電」，台灣就會被掏空。柯文哲直指，如今最主要的問題在於，民進黨要做什麼都可以商量，但是要把事情講清楚，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。

責任編輯／馮康蕙

