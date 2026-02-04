談台美關稅4共識 國科會主委吳誠文：美國知道產業無法一夕離開台灣

今 （4）日台灣玉山科技協會歲末晚宴上，國科會主委吳誠文代表行政院副院長鄭麗君出席，公開說明台美關稅談判的具體進展。他透露，台美已確認包含「對等關稅調降為15%不疊加」在內的4項核心共識，並強調台灣掌握全球9成以上的 AI 與半導體製造實力，是確保談判被美方尊重的關鍵籌碼。

吳誠文指出，台美談判並非單純的數字喊價，而是建立在互利基礎上的戰略對話。目前雙方達成的共識除15%對等關稅外，還包括半導體及衍生品取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作，以及深化台美 AI 戰略夥伴關係。吳誠文坦言，「美國了解台灣產業無法一夕之間完全離開台灣，因此談判實質上是在討論如何讓台灣更安全，從而確保美國產業的實力能繼續維持」。

針對中小企業赴美投資面臨的法律、稅務與簽證障礙，吳誠文表示政府不會讓企業單打獨鬥，行政院正積極推動「國家隊」策略，由電子五哥等大型領頭廠商帶路，並由政府出面與美方協調解除雙重課稅疑慮，並協助尋找友善的投資環境。

此外，為強化內部經濟韌性，行政院已編列總額約 5447 億元的特別預算，其中包括 779 億元用於支持產業，以及強化民生與國安韌性的 1449 億元。

玉山科技協會理事長童子賢則在致詞中以「上善若水」形容台灣的談判策略。他表示，台灣處於微妙地位，應保持柔軟與彈性，以與人為善、提供服務的態度來服務世界，「這是一個相當不容易的談判結果，應以樂觀與鼓勵的角度看待」。

