談和碩股價是否委屈 童子賢這麼說

▲和碩董事長童子賢表示，今年會是一個跑馬圈地、萬馬奔騰的局面。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 和碩今（23）日舉行旺年會，媒體關心同業因AI題材股價表現亮眼、和碩似乎「比較委屈」，對此，董事長童子賢表示，和碩會有三位數成長，過去兩三年的努力絕不會白費，今年會是一個跑馬圈地、萬馬奔騰的局面。

童子賢表示，經營公司當然希望長長久久，既能夠長久，又能穩健，還能要有豐厚報酬。但任何一家被評為優秀、優良的公司，在產業發展史中，不用這三年來看，用過去八年、十年、十二年來看，一樣都是起起伏伏。

他指出，有兩個因素：一方面是企業自身做了多少努力，另一方面，是產業的制約，他同意，產業制約佔了相當大的因素，原因在於先前由於大家對疫情、對戰爭走向還充滿未知的時候，使得企業獲利好幾年是偏低的，也讓整個產業不太敢投資。

然而，等到下游需求來臨時，會發現那不是徹夜就能調整回來的，包括設備取得、設備使用到良率提升、員工的培訓等，這樣的制約情形。

因此，童子賢直言，所有的人都無法預測產業巨大的變化。所以，他認為，古老的智慧說「機會是留給準備好的人」，這個準備有時候是「無心的準備」，長久在這個領域的企業，就是躬逢其盛。至於原來沒有準備的企業，就努力吧。

他相信，和碩過去兩、三年的努力不會白費，在2026年會有不錯的成績，且因和碩基期不大，今年會是一個「跑馬圈地、萬馬奔騰」的局面。

所以，他強調，和碩要跑得快，還要跑得穩，就要靠內部共同努力，一是調整資源，二是人才和組織的轉變，這都不容易，但他說，努力一定會有成果，不過他也幽默回應，成果是否會反映和碩的股價上，「這個就beyond my control（超出我的控制範圍），我可能要打電話問金管會這樣。」

