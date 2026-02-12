談國防條例付委審查 黃國昌：通過的不會是政院版

（中央社記者曹亞沿新北12日電）民眾黨立法院黨團昨天表態同意國防採購條例政院版付委、在立法院併案審查，民眾黨主席黃國昌上午說，國民黨版、行政院版都可一起討論，但他相信最後通過的不會是政院版本。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍昨天表示，民眾黨團同意行政院版國防採購特別條例付委，在立法院併案審查。民眾黨主席黃國昌今天前往板橋福德市場掃街受訪說，民眾黨向來持開放立場討論，但他自認民眾黨版本是最好的。

黃國昌表示，因民眾黨版在4000億軍購特別條例中無灌水、空白支票，且編特別預算前、行政部門須到立法院專案報告，清楚告訴大眾購買品項、到貨狀況等，支持強化台灣國防實力，但錢必須花在刀口上。無論是國民黨版、行政院版都可一起討論，但他相信「最後通過的不會是政院版本。」

台北市副市長李四川昨天表示將在2月底請辭，爭取國民黨提名參選新北市長，也會尋求藍白共同合作方式。對此，黃國昌被詢問是否有信心贏過李四川，黃國昌說當然有信心，心存善念、盡力而為，讓自己成為新北最好選擇。

黃國昌認為，他和李四川之間是一場良性競爭，每個人在公共政策上會有不同看法，但都共同生活在這塊土地，沒必要把彼此當作仇人，可以競爭但不需要撕裂，讓台灣政治多一點溫暖、少一點謾罵。

黃國昌指出，目前會盡全力爭取代表在野陣營競選新北市長，未來若是李四川出線，他不會擔任副市長。但新北市地廣人稠，無法單靠一個人處理完大小事，一定需要最強團隊，至於團隊的形式、與國民黨如何協議合作，都可進一步討論，沒有任何預設。（編輯：張銘坤、林恕暉）1150212