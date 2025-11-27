談國防特別條例 盧秀燕：支持國防也支持立院監督

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市長盧秀燕今天談及新台幣1.25兆元國防特別條例草案。她說，支持國防也支持立法院監督，國家要有國防，才能保家衛國，所有國防預算來自民脂民膏，也支持立法院進行監督。

總統賴清德26日宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及預算規劃。行政院會在上午討論並通過，送立法院審議。

台中市政府今天啟動和平專案，盧秀燕視察雪山派出所後，她接受媒體聯訪有關行政院通過1.25兆元國防特別條例草案，她表示，支持國防也支持立法院監督，國家一定要國防，才能有自衛的能力，才能保家衛國。

她說，所有的國防預算都來自民脂民膏，都來自全民的繳稅，希望每一分的預算都能夠妥善使用，真的能建置國家安全的國防，也大力支持立法院代表全體國民進行監督。（編輯：林恕暉）1141127