談國際對台誤解 蕭美琴：低估台灣人自我防衛意志很危險 19

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

副總統蕭美琴近日接受外媒專訪時表示，低估台灣人民的自我防衛意志，對任何人都非常危險，這樣的錯誤並非僅限於華府，也包括北京與國際社會。她強調，台灣的自我防衛意志是嚇阻衝突最關鍵的要素，因此台灣會持續推動國防改革，並採取自我強化的必要措施。

蕭美琴強調，中國多年來在美國散播各種論述與假訊息，試圖將台灣塑造成「脆弱、不值得支持」的形象，甚至將台灣描繪成「麻煩製造者」。她以1996年台灣首次總統直選為例指出，中國將台灣正常民主行為視為挑釁，並以此扭曲國際觀感；然而真正破壞區域和平現狀的是中國軍事行為，而非台灣的民主選舉或自我防衛。

對於中國內部政治如何影響台海情勢，蕭美琴指出，台灣採取「期盼最好、準備最壞」的策略。她表示，中國政經壓力可能催生民族主義或外部衝突以維持政權正當性；另一種情況則是中國過度自信，低估台灣人民捍衛家園的決心，或低估國際社會為維護規則基礎秩序的行動力，以上均可能提高誤判風險。

蕭美琴強調，無論中國內部如何變化，台灣都必須做好最壞情況準備，持續強化自我防衛與嚇阻能力。更積極的作法則是透過國際溝通，讓北京明白任何侵略行為都將付出難以承受的代價，同時讓中國理解，尊重台灣人民決定未來的權利，不僅有助於兩岸和平，也符合中國人民自身利益。

面對媒體詢問中國的現行模式是否與俄羅斯入侵烏克蘭前相似，蕭美琴指出，中俄在烏俄戰爭前宣布「無上限夥伴關係」，而中國目前針對台灣展開的心理戰、假訊息、滲透與軍演行為，都與俄羅斯在戰前的混合戰手法高度相似。她強調，台灣正與時間賽跑，強化國防建軍，以避免衝突發生。

談到如何讓美國民眾更了解台灣，蕭美琴表示，台灣不只有複雜地緣政治，還有充滿活力的文化、美食、音樂與創新產業，是國際可靠夥伴，並擁有自由社會的各項價值。

蕭美琴鼓勵美國民眾透過與台美人交流、閱讀、品嘗台灣料理或親自來訪，深入認識台灣。她也向美國年輕人表示，台灣是學習中文與體驗多元社會的最佳地點，比受中國官方掌控的孔子學院更適合探索華語文化。

蕭美琴最後強調，台美之間共享自由與民主價值，雖文化背景不同，卻有許多共同點；透過持續的交流、合作與認知溝通，能讓更多人理解台灣的重要性，並共同維護區域和平與國際秩序。

照片來源：總統府

