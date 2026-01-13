談土方之亂 李同榮指「土方鎖喉」：建案凍死街頭、建商倒閉潮在即！

記者陳韋帆／台北報導

土方之亂持續延燒，吉家網董事長李同榮今（13）日表示，這場亂象將引爆台灣營建工程系統性的崩潰，他強調在房市下修趨勢中，土方鎖喉像是一顆巨大核彈，讓低迷的建築業雪上加霜凍死街頭，並加速房價跌幅與硬著陸風險，建商倒閉潮在即！

李同榮分析，土方之亂對房市投下的四大危機如下：

1. 停滯性營建通膨： 外力導致成本劇增，在下修市場中難以轉嫁，若強行調高房價將使買盤更畏縮，恐導致房價加速崩跌。

2. 營建工期延誤： 嚴格整頓導致合法土資場飽和，工地面臨停工，損失不只是工期，還包括都更拆遷戶的租金補貼延長。

3. 18個月限期開工： 建商在土方去化困難下進退維谷，面臨資金斷鏈壓力，甚至被迫尋求黑市非法亂倒。

4. 建商倒閉潮： 小建商在市場不佳、缺工與土方成本暴增壓力下，可能因無利可圖而順勢倒閉，由停工潮演變為倒閉潮。

李同榮指出，台灣房市真正危機不在利率或買氣，而在於長期被忽略的「土方處理地下化」。他認為，土方是城市更新與工程開挖必然產生的「國土副產品」，政府卻未建立國家級的處理與流通系統，導致黑市壟斷。目前全台合法土資場已飽和，加上環保稽查趨嚴，即使建商有資金、有土地也無法正常施工，這已演變成國土治理落後30年的系統性風險。

他說，土方之亂是否影響房價，關鍵在於市場趨勢。在上升趨勢中可能順勢推升房價，但目前房市處於下修期，成本激增只會讓購屋者更加觀望。

李同榮呼籲，政府應將土方治理系統化、產業化、資源化，若不視其為國家級危機妥善拆彈，這場「土方鎖喉」引發的營建恐慌性風暴，將對台灣房地產安全網造成不可逆的傷害。

